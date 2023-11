PAM ilmoitti uusista lakoista

Palvelualojen ammattiliitto PAMin PainavaSyy-lakot jatkuvat, ja tiistaina 14.11. lakot laajentuvat Keski-Suomeen ja Pohjanmaalle.

Lakossa ovat muun muassa merkittävä logistiikkakeskus, K-Citymarket, useita Prismoja sekä monia matkailu- ja ravintola-alan kohteita.

PAMin mielestä hallitus haluaa tukkia maahanmuuttajien suut. Se tekee työnantajalle helpommaksi irtisanoa työntekijän tai solmia alle vuoden pituisen määräaikaisen työsuhteen.

Samalla hallitus laatii PAMin mukaan uuden säännön maassaoloon: jos uutta työtä ei löydy kolmessa kuukaudessa, maahanmuuttaja poistetaan maasta.

– Palvelualoilla on paljon maahanmuuttajia. Heillä on paljon ongelmia työsuhteissa. Näin hallitus hiljentää heidät. Emme me voi tällaista hyväksyä, siksi lakot, kertoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo tiedotteessa

Poliittisilla lakoilla PAM pyrkii vaikuttamaan maan hallitukseen, jotta se luopuisi työntekijöiden aseman heikentämisestä ja aloittaisi aidon vuoropuhelun työntekijöiden edustajien kanssa.

PAMin PainavaSyy-lakot ovat pääsääntöisesti vuorokauden mittaisia poliittisia lakkoja. Mikäli työntekijän työvuoro alkaa lakon aikana, on hän lakossa lakon aikana alkaneen työvuoronsa loppuun asti.