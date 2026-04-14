Palvelukodin asiakastiedot löytyivät maastosta Lappeenrannassa

Lappeenrannan Ruoholammelta on löytynyt Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (Ekhva) asiakastietoja maastosta. Löydön teki sunnuntaina ulkoilemassa ollut pariskunta.

Asiakirjoissa on henkilöiden nimiä ja heidän hoitoonsa liittyviä tukitietoja, kuten esimerkiksi kuka tarvitsee apua syömiseen tai liikkumiseen. Lisäksi löydetyssä materiaalissa oli hoivalaitoksen paikkatietoja.

-Henkilötunnuksia, diagnooseihin tai yksityiskohtaisemmin sairauksiin liittyviä tietoja ei löydetyissä papereissa ollut, hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen kertoo tiedotteessa.

Tiedot kohdentuvat Pienniemenkadun palvelukodin, Juurakkokadun palvelukodin yhden osan ja Lehmuskodin yhden kerroksen asiakkaisiin. Tietosuojarikkomus kohdistuu kaikkiaan 75 henkilöön, jotka olivat maaliskuussa edellä mainituissa yksiköissä asukkaina. Ekhva on yhteydessä kaikkiin näihin henkilöihin tai heidän omaisiinsa tiistaina tai keskiviikkona.

Ekhva on tehnyt tapauksesta tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen. Asian tiimoilta on oltu myös poliisin yhteydessä. Ekhva on aloittanut asiasta myös oman selvityksensä.

Maasto on tutkittu maanantaina, eikä asiakirjoja ole löytynyt enempää.

– Suhtaudumme kaikkiin tietosuojarikkomuksiin hyvin vakavasti. Miksi nämä neljä arkkia ovat maastoon joutuneet, on vielä epäselvää. Joka tapauksessa henkilöstöämme tullaan ohjeistamaan entistäkin tarkemmin siitä miten kaikissa tilanteissa asiakastietoja käsitellään ja missä niitä säilytetään, sanoo hyvinvointialuejohtaja Leskinen.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Julkisen sektorin tietoturva pettää toistuvasti – kuka kantaa vastuun?

Kunta julkaisi lasten arkaluontoisia tietoja verkossa