Aleksei Navalnyi kertoo vihdoin: Tämän takia palasin Venäjälle myrkytyksen jälkeen

Vangittu venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi palasi tasan kolme vuotta sitten hoidoista Saksasta takaisin Venäjälle. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB oli yrittänyt murhata Navalnyin venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä Siperiassa. Hän kuitenkin selvisi kuin ihmeen kaupalla.

Navalnyin tiimi julkaisee hänen vankilasta välittämiään viestejä poliitikon tilillä X-palvelussa. Hän kertoo saaneensa vastata kolmen vuoden ajan aina samaan kysymykseen.

– Vangit kysyvät sen yksinkertaisesti ja suoraan. Vankilan viranomaiset taas tiedustelevat sitä varovasti ja silloin, kun nauhurit ovat pois päältä – miksi tulit takaisin?, Aleksei Navalnyi kirjoittaa.

Vastaamista hän kuvaa vaikeaksi. Oikeita vastauksen sanoja jatkuvan kysymisen lopettamiseksi on miehen mukaan vaikea löytää. Navalnyi jatkaa, etteivät ihmiset lähtökohtaisesti luota suoriin motiiveihin nyky-Venäjän sisäänrakennetussa kyynisyydessä ja salaliittoteorioissa.

– He tuntuvat uskovan, että koska tulin takaisin, on pakko olla jokin suunnitelma, joka ei vain toiminut tai joka ei vielä ole toteutunut – että on salattu suunnitelma, johon Kremlin tornit liittyvät.

– Joka tapauksessa on oltava pinnan alla lymyävä salainen suunnitelma, koska politiikassa mikään ei ole sitä miltä se näyttää.

Aleksei Navalnyin mukaan mitään salaisuuksia tai piilomerkityksiä ei kuitenkaan ole. Hän jatkaa kyse olevan yksinkertaisesta asiasta.

– Minulla on isänmaani ja vakaumukseni. En halua päästää siitä [Venäjästä] koskaan irti tai pettää sitä. Jos vakaumus merkitsee oikeasti jotakin, on sitä myös oltava valmis puolustamaan ja tekemään tarvittaessa uhrauksia sen puolesta.

Navalnyi muistuttaa osallistuneensa vaaleihin ja hakeutuneensa poliittisiin johtotehtäviin. Oppositiovaikuttaja jatkaa julistaneensa aina tukijoilleen, ettei hän petä heitä, huijaa heitä tai hylkää heitä.

– Täytin lupaukseni äänestäjille palaamalla Venäjälle. Venäjällä on oltava heitäkin, jotka eivät valehtele heille.

Aleksei Navalnyi kertoo kokemustensa paljastaneen, että Venäjällä oikeudesta mielipiteisiin ja vakaumukseen on maksettava istumalla eristyssellissä.

– Valtaapitävät tulisi vaihtaa. Rehelliset ja vapaat vaalit ovat paras tapa valita johtajat. Jokainen tarvitsee oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Korruptio tuhoaa valtion. Sensuurista olisi päästävä. Tulevaisuus perustuu näille periaatteille.

Nyt Venäjää johtavat hänen mukaansa tekopyhät ihmiset, joiden ainoa tavoite on säilyttää asemansa.

– Moniavioisista on siten tullut konservatiiveja, Neuvostoliiton kommunisteista ortodokseja ja [ulkomaisten] ”kultaisten passien” omistajat ovat nyt aggressiivisia patriootteja. Valheita, pelkkiä valheita, Aleksei Navalnyi lataa.

Hänen mukaansa ”putinistinen valtio” tulee vielä romahtamaan.

– Eräänä päivänä se on kadonnut silmistämme. Voitto on väistämätön. Meidän on kuitenkin toistaiseksi oltava luovuttamatta ja seistä vakaumustemme takana.