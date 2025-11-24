Palkansaajan mediaaniansio on 3611 euroa kuukaudessa

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3611 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 4070 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3884 euroa ja naisilla 3373 euroa kuukaudessa.

Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 6115 euroa kuukaudessa ja matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat alle 2477 euroa vuonna 2024.

Koulutusasteittain tarkasteltuna korkeimmat mediaaniansiot olivat tutkijakoulutusasteen suorittaneilla palkansaajilla, 5685 euroa.

Palkkarakennetilasto on uudistunut, eikä se siksi ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Tilasto tuotetaan nyt tulorekisterin pohjalta ja tilaston perusjoukko laajeni pieniin työnantajiin.

Palkansaajien yleisimmät koulutusasteet olivat palkkarakennetilaston mukaan toinen aste, alempi korkeakouluaste ja ylempi korkeakouluaste. Toisen asteen tutkinnon suorittaneista korkein kokonaisansioiden mediaani oli tekniikan alan tutkinnon suorittaneilla.

Alemman korkeakouluasteen tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneista korkeimmat ansiot olivat tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) alan tutkinnon suorittaneilla.

Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden pienimmät ansiot olivat yhteiskunnallisten alojen, palvelualojen sekä terveys- ja hyvinvointialojen tutkinnon suorittaneilla. Alemmalla ja ylemmällä korkeakouluasteella pienimmät ansiot olivat kasvatusalojen sekä humanististen ja taidealojen tutkinnon suorittaneilla.

Hyvinvointialuehallinnon sektorilla keskimääräiselle palkansaajalle maksettiin eniten lisä- ja ylityöajan ansioita sekä muita kokonaisansion lisiä verrattuna muihin sektoreihin. Tämä käy ilmi säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion mediaanien erosta, joka on suurin hyvinvointialuehallinnossa. Pienin ero säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion mediaaneissa on sen sijaan muussa paikallishallinnossa, johon kuuluu muun muassa kunnat ja kuntayhtymät.

Vuoden 2024 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,7 miljoonan kokoaikaisen palkansaajan ansiotietoja ja yhteensä 2,4 miljoonan koko- ja osa-aikaisen palkansaajan ansiotietoja lokakuussa. Vuoden 2023 tilasto kuvasi noin 1,5 miljoonan kokoaikaisen ja 1,9 miljoonan koko- ja osa-aikaisen palkansaajan ansiotietoja.

Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkia palkansaajia, jotka työskentelevät yrityksissä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa, julkisyhteisöissä ja kotitalouksia palvelevissa voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä. Tilaston ulkopuolelle jäävät kotitaloudet työnantajina.

Tilastossa julkaistaan kokonaisansioita ja säännöllisen työajan ansioita. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita tai lomarahoja. Ansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Kun vertaillaan palkkarakenteen muutoksia ansioissa vuosien 2023 ja 2024 välillä, niin havaitaan kokonaistuntiansioiden keskiarvon laskeneen 1,1 prosenttia ja kokoaikaisten kokonaiskuukausiansion keskiarvon kasvaneen 1,6 prosenttia. Tilaston tuottamisen muutos vaikuttaisi siis laskevan palkkarakenteen ansiotietoja, erityisesti tuntiansioita, Tilastokeskus toteaa.

Todellisia ansiomuutoksia tilastoidaan ansiotasoindeksissä, jonka ennakollisten tietojen mukaan vuoden 2024 viimeisen neljänneksen ansioiden kasvu oli 2,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.