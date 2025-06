Paljastus Kremlin ytimestä: Dmitri Medvedevin säätiöt tienaavat sodalla satoja miljoonia euroja

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on ollut suoranainen lottovoitto Venäjän entiselle pääministerille ja presidentille Dmitri Medvedeville, tutkivan journalismin ryhmä Systeman selvitys paljastaa.

Medvedeviin yhdistettyjen säätiöiden kerrotaan kerryttäneen peräti noin 750 miljoonan euron varat Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022.

Säätiöiden tilien turpoaminen on osunut yksiin aiemmin harmaana, maltillisena ja hieman koomisenakin tunnetun Kremlin sisäpiiriläisen muodonmuutoksen kanssa. Vuonna 2020 Venäjän pääministerin pallilta pudotettu Medvedev toimii nykyisin Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana ja saarnaa välillä venäläisittäinkin käsittämättömälle tasolle menevää sotapropagandaa miljoonille sosiaalisen median seuraajilleen.

Systeman selvityksistä ilmenee, että kaikkiaan 15 Dmitri Medvedeviin yhdistettyä säätiötä sai tileilleen erilaisia lahjoituksia yhteensä 28 miljardia ruplaa eli silloisilla kursseilla noin 370 miljoonaa euroa vuosina 2015-2021.

Pelkästään vuosina 2022-2024 summat ovat hypänneet 130 miljardiin ruplaan eli noin 1,2 miljardiin euroon.

Medvedviin yhdistetyillä säätiöillä oli vuoden 2021 lopussa tileillään yhteensä 23,5 miljardia ruplaa eli noin 275 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 lopussa säätiöiden tileillä makasi noin 750 miljoonaa euroa.

Varoja on jaettu Ukrainassa taisteleville joukoille, mutta niitä on mennyt tutkimusten mukaan myös esimerkiks ympäri Venäjää kiinteistöhankkeisiin, joilla on ilmeisiä kytköksiä Dmitri Medvedeviin.

Säätiöt eivät anna julkisuuteen tietoa lahjoittajistaan ja 14 tällä hetkellä olemassa olevasta säätiöstä vain kahdella on edes verkkosivut. Niistä toinen on nimeltään Nasha Pravda (suom. meidän totuutemme). Dmitri Medvedevin aloitteesta perustettu säätiö kertoo käyttäneensä viimeisten kahden vuoden aikana 2,4 miljardia ruplaa eli vajaat 27 miljoonaa euroa ”erikoissotilasoperaation” eli Venäjän hyökkäyssodan tukemiseen. Säätiö kertoo hankkineensa esimerkiksi lennokkeja ja yönäkölaitteita.

Medvedevin säätiöiden toinen pääasiallinen tarkoitus näyttää kuitenkin olevan Kremlille tyypillinen korruptio. Systeman selvitysten perusteella rahakkaiden säätiöiden varoja on mennyt Medvedeviin aiemmissa tutkivien toimittajien selvityksissä linkitettyihin kartanoihin, viinitiloihin ja huvijahteihin.