Paljastus Kremlin sisäpiiristä: Vladimir Putinilla on uusi suunnitelma

Venäjän johto on yhä enemmän sillä kannalla, että Ukrainan alistamista kannattaa tavoitella etupäässä ajamalla muutosta maan johtoon, Moscow Times kertoo.

Jutussa viitataan viiteen Kremlin ajattelusta perillä olevaan lähteeseen ja itsenäisiin asiantuntijoihin.

Lähteet kertovat, että Venäjälläkin tiedostetaan, että mitä pidemmälle rauhanneuvottelut venyvät, sitä todennäköisempää on, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump turhautuu ja ikkuna Venäjälle suotuisalle neuvottelutulokselle menetetään.

Trump kertoi viikonloppuna NBC:n haastattelussa olevan raivoissaan Venäjän diktaattori Vladimir Putinille vitkuttelusta tulitaukoneuvottelujen kanssa.

Venäjän on uutisoitu haluavan yhä Ukrainan täydellistä alistamista Venäjän valtaan joko sotilaallisesti tai vähintään poliittisesti ja taloudellisesti. Tämä on heijastunut virallisen Venäjän kommenteistakin.

Nimettöminä tilannetta kommentoivien venäläislähteiden puheiden perusteella kyse ei ole neuvottelutaktiikasta. Heidän mukaansa Moskovan maksimalistiset tavoitteet Ukrainassa ovat ennallaan.

Virallisesti Venäjä on hakenut kahta mahdollista ratkaisua.

Ensisijaisesti tavoitteena on Ukrainan valtiojohdon vaihtaminen ja Ukrainan tekeminen Valko-Venäjän kaltaiseksi Moskovan satelliitiksi.

Minimitavoitteena on mitä ilmeisimmin neljän Venäjän osaksi miehittämän ja laittomasti paperilla itseensä liittämän Ukrainan alueen saaminen aidosti Venäjän vallan alle ja Ukrainan asevoimien ja poliittisen liikkumavaran mahdollisimman suuri rajoittaminen.

Lähteet myöntävät, että jopa jälkimmäinen tavoite on kuitenkin vaikea saavuttaa. Sen lisäksi, ettei Venäjä ole onnistunut saamaan alueita kokonaan hallintaansa, on Kiova osoittautunut täysin haluttomaksi vapaaehtoisiin alueluovutuksiin.

Kremlin virallinen linja ja sotapropaganda on pysynyt ennallaan.

– Jos neuvottelet Ukrainan nykyjohdon kanssa, et voi jatkaa sen kutsumista ”natsihallinnoksi”, koska joutuisit olemaan tekemissä kyseisen hallinnon kanssa, venäläinen diplomaattilähde selittää.

Kahden venäläisen diplomaatin ja Kremliä lähellä olevan lähteen mukaan Vladimir Putinilla onkin kolmas suunnitelma, johon Moskova nyt etupäässä panostaa. Tavoitteena on viedä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin uskottavuus ja saada Yhdysvallat painostamaan Kiova vaaleihin ja vallanvaihtoon. Esimerkiksi Trumpin ja Zelenskyin riidaksi äitynyttä tapaamista Washingtonissa on pidetty osoituksena siitä, että strategia toimii.

Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että Volodymyr Zelenskyi nauttii poikkeuksellisen vahvaa kansansuosiota, joka on gallupien perusteella vain kasvanut Valkoisen talon kohutapaamisen jälkeen. Ukrainan parlamentti on lisäksi vahvistanut toistuvasti Venäjän hyökkäyssodan vuoksi voimassa olevan poikkeustilan, joka estää perustuslain nojalla vaalien järjestämisen.

Tästä huolimatta virallinen Venäjä on toistellut vaatimuksia vaaleista Ukrainaan. Vladimir Putin on jopa esittänyt maahan YK:n johtamaa väliaikaishallintoa ja uusia vaaleja. Esitykset on tyrmätty täysin perusteettomina yrityksinä vaikuttaa Ukrainan itsemääräämisoikeuteen. Putin esitti vaalivaatimuksia jälleen viime viikolla vierailtuaan uudella ydinsukellusveneellä Murmanskissa.

Lähteiden mukaan Kremlissä uskotaan, että taktiikka voi toimia.

– Zelenskyi ei suostu mihinkään alueluovutuksiin. Meidän on puututtavaa juurisyihin. Hänestä on päästävä eroon, Kremliä lähellä oleva lähde kuvaa.

Moskovan ulkopoliittista ajattelua tunteva korkea virkamieslähde sanoo puolestaan suoraan, että Ukrainan presidentin saaminen pois virasta olisi ”onnistunut ja hyödyllinen” lopputulema Venäjälle.

Diplomaattilähde kertoo, ettei Putinilla ole aikomustakaan tehdä mitään myönnytyksiä niin kauan kuin Zelenskyi on vallassa. Hänen mukaansa sotahaukat dominoivat Venäjän presidentin sisäpiiriä.

– Pienenkin myönnytys nähtäisiin nyt lahjana Zelenskyille eikä Trumpille. Tätä Putin ei voi hyväksyä.

Käytännössä Venäjä on kuitenkin ajautunut hankalaan pattitilanteeseen. Sotilaallinen voitto näyttää toistaiseksi mahdottomalta, mutta Moskova ei myöskään halua lähteä hieromaan diiliä, jos se tarkoittaa taipumista kompromisseihin.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän neuvottelutaktiikan taustalla voi olla synkempikin selitys.

Lontoon arvostetun King’s Collegen luennoitsija ja Venäjä-asiantuntija Alexander Clarkson huomauttaa Blueskyn päivityksessään siitä, miten venäläinen yhteiskunta ja talous on nivottu sotaan.

– On mahdollista, että Putinin sisäpiiri tiedostaa, miten pitkälti hänen oma valtansa on nyt rakennettu pysyvän sotamobilisaation ympärille ja siksi mitään halua lopettaa vihollisuuksia vielä aikoihin ei ole, tutkija toteaa Moscow Timesin uutisesta.

Samaa mieltä on myös pitkän linjan Venäjä-asiantuntija ja entinen Kalifornian Berkleyn yliopiston Neuvostoliiton ja Neuvostoliiton jälkeisen ajan tutkimusohjelman johtaja Edward Walker. Hän pitää Clarksonin selitystä paljon jutussa tarjottuja motiiveja todennäköisempänä.

Venäjä siis haluaa jatkaa sotaa pääasiassa sisäisistä syistä.

– Putin ja hänen tiiminsä ovat epäilemättä jo hyvin tietoisia siitä, millaisia Ukrainan kansan tunnot ovat Venäjän ja Venäjään tai antautumiseen myönteisesti suhtautuvien julkisten hahmojen suhteen ja he voivat lukea samoja kyselytutkimuksia kuin mekin.

Walker heittää kuitenkin ilmoille kysymyksen siitä, tajutaanko tämä varmasti Donald Trumpin valkoisessa talossa.

