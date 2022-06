Paljastus Kremlin sisäpiiristä: Näin Vladimir Putinin juoksupojasta tuli yksi maailman rikkaimmista miehistä

Aiemmin tänään päivällä oppositiojohtaja Aleksandr Navalnyin korruption paljastamissäätiön FBK:n tutkimusosaston päällikkö Maria Pevtših ilmoitti, että säätiö on julkaisemassa uuden videon Venäjän johdon korruptiosta.

– Tänään julkaisemme suurimman tutkintamme sitten [Vladimir] Putinin palatsin. Ja emme jätä kiveäkään kääntämättä erään hyvin kuuluisan Putinin ystävän elämäntarinasta.

Nyt video on julkaistu ja se on paljastusdokumentti nimeltä ”Putin. Miller Gazprom”, joka kertoo Gazpromin toimitusjohtajasta Aleksei Milleristä.

– Kokonainen ja kattava tarina miehestä, joka muuttui kaupungintalolla toimineesta Putinin juoksupojasta yhdeksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Millerin salainen perhe. Hänen salainen palatsinsa, joka on sisustettu Venäjän federaation kustannuksella. Hänen Venäjällä olevat kiinteistönsä, jotka on piilotettu hienovaraisesti veroparatiisiyhtiöiden muodostaman monimutkaisen verkon taakse. Hänen 34-vuotias vävypoikansa, joka ansaitsee Gazpromilla 700 MILJOONAA RUPLAA VUODESSA [hieman alle 12 miljoonaa euroa], kirjoittaa Pevtših ja lisää:

– Meidän uusi suuri tutkimuksemme korjaa sen vääryyden, ettemme ole tienneet mitään yhden maamme (ja koko maailman) rikkaimman ihmisen, Aleksei Millerin, omaisuudesta. Tähän mennessä kaikki ovat epäilleet hänen varastavan Gazpromilta. Me olemme todistaneet sen.

Myös Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh vahvistaa, että kyse on FBK:n suurimmasta tutkinnasta.

– Erittäin laaja, uskomaton tutkinta – ei mitään verrattuna siihen mitä tutkintaosastomme teki ”Putinin palatsin” aikoihin.

Aleksei Miller

Leningradissa vuonna 1962 syntynyt Aleksei Miller on ollut Venäjän suurimman yrityksen Gazpromin johtaja jo vuodesta 2001 lähtien. Venäjän television ”kansallisaarteeksi” nimeämää yhtiötä on johtanut sama henkilö käytännössä koko Putinin valtakauden ajan. Miller on kuitenkin tähän mennessä ollut tuntemattomuus, vaikka hän on miljardööri ja Venäjän kovapalkkaisin yritysjohtaja. Jo vuonna 2015 hänelle maksettiin 27 miljoonaa dollaria vuodessa.

Putin toimiessa Pietarin apulaiskaupunginjohtajana Miller oli nuorempi assistentti. Anatoli Tšubais palkkasi Millerin nuoremmaksi suunnittelijaksi Leningradin täytäntöönpanevaan komiteaan. Tätä ennen hän oli työskennellyt Leningradin kaupunkisuunnitteluneuvostossa keskittyen neuvostokerrostalojen suunnitteluun.

Kun täytäntöönpanokomiteat muuttuivat kaupunginhallituksiksi ja Leningrad Pietariksi, siirtyivät Tšubais ja Miller pormestari Anatoli Sobtšakin johtaman kaupunginhallinnon palvelukseen. Kun Tšubais siirtyi Moskovaan, ei epäpätevänä ja osaamattomana pidettyä Milleriä otettu mukaan, vaan hän siirrettiin kaupunginhallinnon ulkomaanosastolle, jota johti Sobtšakin suojatti Vladimir Putin. Tämä tapaaminen muutti Millerin elämän.

Putin ja Miller osallistuivat ”elintarvikkeita raaka-aineista”-ohjelman rahojen kavaltamiseen. Putin ja hänen kumppaninsa myivät raaka-aineet ja pitivät rahat itsellään sen sijaan, että rupla- ja talouskriisissä kärvistelevät pietarilaiset olisivat saaneet elintarvikkeita. Pietarin-aikoina Millerin tehtävä oli järjestellä, hoitaa ja vastaanottaa Putinille maksettavat lahjukset, joiden yksittäishinnat palveluksesta riippuen olivat noin 10 000 dollarin luokkaa. Miller taas sai pari tuhatta dollaria kuukaudessa. Sittemmin korruptiosummat ovat muuttuneet aivan eri mittaluokkiin.

Putin palkitsi uskollisen apurinsa ja luottomiehensä päästyään Venäjän pääministeriksi vuonna 1999. Hän ehdotti Milleriä heti Pohjois-Eurooppaan öljyputkea rakentaneen Baltian öljyputkiyhtiön pääjohtajaksi. Kun Putinista tuli presidentti seuraavana vuonna, hän nimitti Millerin apulaisenergiaministeriksi ja sitten vain 10 kuukautta myöhemmin maaliskuussa 2001 Gazpromin pääjohtajaksi.

Nyt Millerin omaisuudeksi on arvioitu 2,4 miljardia euroa. Hänen kiinteistöomaisuutensa arvo on noin 721 miljoonaa euroa. Hänen miehitetyllä Krimillä sijaitsevan ”datšansa” arvo on yli 8,3 miljoonaa euroa. Lisäksi hänellä on oma palatsi, joka on tehty samaan tyyliin kuin Putinin oma.

Полная, исчерпывающая история человека, который прошел путь от путинского мальчика на побегушках в мэрии до одного из самых богатых людей в мире. Больше не спойлерю, смотрите, обсудим потом )). https://t.co/7eUyDhF3Hh — Maria Pevchikh (@pevchikh) June 16, 2022