Paljastus Boris Jeltsinistä 1997 Helsingissä: Suostun sopimukseen Natosta pakotettuna askeleena

Amerikkalainen National Security Archive on julkaissut Naton 75-vuotisen huippukokouksen merkeissä uusia dokumentteja Naton ja Venäjän suhteista kylmän sodan päätyttyä.

Merkittävin tieto saattaa olla Venäjän presidentti Boris Jeltsinin suora tokaisu USA:n presidentti Bill Clintonille Mäntyniemessä aamulla 21. maaliskuuta 1997. Se on kirjattu Valkoisen talon keskustelumuistioon.

Jeltsin vastusti Naton laajentamista, mutta ei nähnyt vaihtoehtoa. Hän totesi amerikkalaismuistion mukaan näin:

– Kantamme ei ole muuttunut. On Natolle virhe siirtyä itään päin. Mutta minun on ryhdyttävä toimiin lievittääkseni tämän kielteisiä seurauksia Venäjälle. Olen valmis tekemään sopimuksen Naton kanssa, en siksi, että haluaisin, vaan koska se on pakotettu askel. Tänään ei ole muuta ratkaisua, Boris Jeltsin sanoi presidenttien kahdenvälisessä keskustelussa.

Monet amerikkalaiset ovat jälkeenpäin kuvailleet Boris Jeltsinin kantaa ”suostumukseksi” tai ”vastahakoiseksi hyväksynnäksi”. Niistä ei National Security Archiven mukaan ollut kyse.

Boris Jeltsin ehdotti ”herrasmiesten sopimusta”, jota ei kirjoitettaisi paperille eikä julkistettaisi. Sen mukaan ”yksikään entinen neuvostotasavalta ei liittyisi Natoon”.

Bill Clinton puhui ehdotuksen nurin. Hänen mukaansa meneillään oli jo pyrkimys muuttaa vaikutelma Natosta ”jonakin joka on suunnattu Venäjää vastaan”.

– Jos sopisimme että yksikään entisen Neuvostoliiton jäsen ei voi liittyä Natoon, se olisi huono asia yrityksellemme rakentaa uusi Nato, mutta se olisi myös huono asia yrityksellesi rakentaa uusi Venäjä, Clinton totesi Jeltsinille.

– Se kauhistuttaisi pienempiä maita jotka nyt työskentelevät hyvin kanssanne ja kanssamme Bosniassa ja muualla. Ajatelkaa isäntiämme täällä Suomessa; presidentti Ahtissari (sic) kertoi minulle illalla että asenteemme (Naton) tulevaisuuden laajentumiseen on oikein. Hän sanoi että Suomi ei ole pyytänyt päästä Natoon, ja niin kauan kuin kukaan ei kerro Suomelle ettei se voi liittyä Natoon, niin Suomi voi pysyä itsenäisenä suhteessaan PFP:iin ja USA:han ja Venäjään, Clinton jatkoi.

PFP eli Partnership for Peace on Naton kumppanuusohjelma. Suomi liittyi siihen 1994 sitä perustettaessa.