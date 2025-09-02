Palestiina-aktivistit keskeyttivät rehtorin puheen yliopiston avajaisissa

Helsingin yliopiston juhlasalissa järjestetyt syyslukukauden avajaiset keskeytyivät useaan kertaan, kun Palestiina-aktivistit nousivat seremonian aikana seisomaan ja esittämään välihuutoja.

Syyslukukauden avajaiset ovat vanha seremoniallinen perinne, jossa rehtorin puhe on tärkeässä osassa. Tämän vuoden puhe katkesi jo alkuunsa, kun ensimmäinen aktivistiryhmä nousi seisomaan julistaakseen viestinsä siitä, että myös rehtori on vastuussa kansanmurhasta Palestiinassa.

Järjestysmiehet saattelivat huutelijat ulos ja rehtori jatkoi puhettaan, kun seuraava ryhmä kohottautui penkeiltä ja jatkoi Palestiina-aihetta siitä, mihin edellinen ryhmä oli jäänyt. Sama toistui useaan kertaan.

Aktivistit ohjattiin käsipuolesta saattaen ulos, eikä mitään väkivaltaista tai uhkaavaa tapahtunut, mutta aktivistien käyttämä kieli oli provokatiivista. Muu yleisö istui rauhallisesti vain odottaen, että välikohtaus päättyy. Kaiken kaikkiaan aktivisteja oli yhteensä arviolta kaksikymmentä.

Avajaisiin vieraana osallistunut professori emeritus Vesa Kanniainen pohtii, että Palestiina-aktivismi ja laajemmin woke-ilmiö on luonteeltaan samanlaista liikehdintää kuin taistolaisuus aikanaan.

Toinen avajaisvieras, professori emeritus Heikki Loikkanen puolestaan sanoo, että yliopisto kyllä kestää kaikenlaisen aktivismin.

– Tätähän voi pitää myös jonkinlaisen elinvoiman merkkinä. Eri asia sitten on, olisiko koko asia voitu hoitaa eri tavalla, esimerkiksi siten, että rehtori olisi aluksi sanonut, että annamme erinäisille ryhmille tilaisuuden aluksi kymmenen minuuttia aikaa sanoa sanottavansa. Näin olisi vältytty keskeytyksiltä, Heikki Loikkanen sanoo Verkkouutisille.

– Ei tämä nyt niin kummoista… minä olen aloittanut luennoinnin 1971, joten yhtä ja toista on tässä on nähty, Loikkanen jatkaa.

Turvatoimet tiukentuneet

Yliopiston päärakennuksen aulassa, portailla ja ympäristössä liikkui huomattava määrä vartijoita ja huomioliivein varustautuneita järjestyksenvalvojia aamupäivästä asti. Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläisen mukaan tämä ei kuitenkaan johtunut siitä, että ennakkoon olisi aavisteltu juuri tämän päivän avajaisten keskeytysyrityksiä.

– On totta, että erilaiset häiriöt ovat yliopistollakin yleistyneet, joten vartiointia on kaiken kaikkiaan lisätty, Hämäläinen toteaa.

Nykyisin yliopisto edellyttää myös ennakkoilmoittautumista ja lipun hankkimista avajaisiin. Näin siksi, että tulijoita olisi viime vuosina ollut enemmän kuin sisään mahtuu.

– Esimerkiksi viime vuonna kävi niin, että ulkopuolelle jäi sata ihmistä, ja siksi siirryimme lippukäytäntöön. Meille on tietenkin suuri ilo, että yliopistolaiset haluavat tilaisuuksiin tulla, hallintojohtaja korostaa.