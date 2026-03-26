Yliopistoon esitetään positiivista erityiskohtelua – kansanedustajalta täystyrmäys

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi tyrmää esityksen positiivisesta erityiskohtelusta yliopistoissa.

Hän on jakanut X-palvelussa Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoituksen, jonka mukaan korkeakouluihin tarvitaan lisää maahanmuuttotaustaisia ihmisiä.

Jyväskylän yliopiston kaksi yliopistonlehtoria katsoo kirjoituksessaan, että ”monissa muissa maissa on tehty paljon työtä korkeakoulujen diversiteetin ja eri taustoista tulevien opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi. Positiivisen erityiskohtelun käytänteet helpottavat aliedustettuihin vähemmistöryhmiin kuuluvien pääsyä yliopistoihin ja opinnoissa etenemistä”.

Martin Paasi on asiasta eri mieltä:

– Ylipäätään itseänsä kunnioittavilla yliopistoilla pitää olla kyvykkyyksiä peilaavia sisäänpääsykriteereitä, hän toteaa X-tilillään.

Paasin mukaan yliopistojen keskinäisissä kilpailussa ketään ei kiinnosta mikään muu kuin akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen taso.

– Jos se objektiivisin kriteerein tippuu, se tippuu, eikä kukaan kykenevä enää siihen yliopistoon halua. Varsinkaan maahanmuuttaja.

Myös Tampereen kaupunginvaltuutettu Mats Uotila (kok.) ihmettelee kirjoitusta:

– Hesarissa kirjoittajat esittävät yliopistoon lisää ”positiivista erityiskohtelua” maahanmuuttajien sisäänpääsyn helpottamiseksi. Kuulemma vähentäisi yhteiskunnan kahtiajakoa. Ei. Sehän juuri lisäisi sitä. Riman pitää olla sama kaikille.