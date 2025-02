Pakotteiden kohteina olevat jäänmurtajat auttavat Venäjän kaasun tuonnissa EU:iin

Venäjän ydinkäyttöisillä jäänmurtajilla on ratkaiseva osuus nesteytetyn LNG-kaasun tuonnissa Venäjän arktisilta alueilta maailman suurimmille energiayhtiöille. Britannian Greenpeacen Unearthed-median mukaan jäänmurtajat auttoivat LNG-tankkereita joulukuusta 2023 huhtikuuhun 2024 jäiden osittain tukkimalla reitillä Siperian Sabettasta Euroopan satamiin.

Jäänmurtajia operoi Atomflot, joka on sekä EU:n että Britannian pakotteiden kohteena. Sabettan LNG-terminaalin omistaa Yamal LNG, jolla on sopimuksia miljoonien LNG-tonnien toimittamisesta suurille Euroopassa toimiville energiayhtiöille, mukaan lukien Shell, TotalEnergies ja Naturgy.

Viidessä tapauksessa Unearthed pystyi jäljittämään 70 000 tonnia LNG:tä kuljettavia tankkereita Karanmereltä Ranskan Montoiriin Atomflotin jäänmurtajien saattamina. LNG siirrettiin Montoirissa Shellin alukseen, joka kuljetti sen asiakkaille Lähi-idässä ja Aasiassa.

Yhteensä 23 muussa tapauksessa Atomflotin jäänmurtajat saattoivat LNG-tankkereita moniin Euroopan satamiin, muun muassa Alankomaiden Rotterdamiin, Belgian Zeebruggeen, Ranskan Dunkerqueen ja Montoiriin sekä Espanjan Huelvaan, Mugardosiin ja Bilbaoon. LNG:n loppuasiakkaita ei pystytty selvittämään.

Vaikka Euroopan energiayhtiöiden suorista maksuista Atomflotille ei ole todisteita, kyseessä saattaa Unearthedin haastattelemien asianajajien mukaan olla silti pakotteiden rikkominen. EU:n ja Britannian pakotteet kohdistuvat myös tahoihin, jotka antavat rahoitusta pakotteiden kohteena olevalle yhtiölle epäsuorasti, jos tahot ovat tietoisia niiden kuulumisesta rahoituksen piiriin.

Atomflot laskuttaa jäänmurtajapalveluistaan ja siis todennäköisesti hyötyy kuljetuksista Eurooppaan. Kysymys kuuluukin, rikkovatko energiayhtiöt pakotteita?

Lontoolaisen Brick Court Chambersin pakoteasiantuntijan mukaan esimerkiksi Shell on saattanut rikkoa pakotteita, jos LNG:n toimittajalla on ollut sopimus Atomflotin kanssa osana toimituksia. Siinä tapauksessa voidaan väittää Shellin tienneen tai ainakin sillä oli syytä uskoa, että jäänmurtajapalvelut olivat osa kauppaa.

Shellin tiedottaja kertoi yhtiön noudattavan kaikkia pakotteita ja lakien vaatimuksia. Hän ei kuitenkaan vastannut suoraan, tiesikö yhtiö Atomflotin roolista tai jatkaako se toimintaa näiden jäänmurtajien avustamien tankkerien kanssa. Espanjalainen Naturgy ilmoitti, ettei se tee yhteistyötä pakotteiden alaisten yhtiöiden kanssa, ja TotalEnergies ei vastannut median kysymyksiin.

Jos Britannian Treasury’s Office of Financial Sanctions Enforcement OFSI toteaa, että Shell on rikkonut pakotteita, siitä voi seurata rikossyyte. OFSIn syytteiden perusteella on sakotettu tähän mennessä kymmentä yhtiötä vuodesta 2016 alkaen, ja sen kerrotaan tutkivan 318:aa mahdollista rikkomusta.