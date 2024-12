Pakotteet purevat – Venäjän droonien heikko laatu näkyy rintamalla

Länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet näkyvät maan puolustusteollisuudessa ja droonituotantossa, kertoo Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa raportissaan.

Venäjä on joutunut turvautumaan Kiinasta hankittuihin heikkolaatuisiin ohjausmoottoreihin, mikä on lisännyt venäläisten Shahed-droonien vikaantumisia.

Ukrainalaiset sotilaat ovat raportoineet, että Shahed-droonit menettävät yhä useammin hallittavuutensa ja pyörivät holtittomasti yrittäessään tehdä jyrkkiä käännöksiä, mikä johtaa niiden törmäyksiin.

ISW:n mukaan Ukrainassa on havaittu myös, että yhä useammat venäläisdroonit eksyvät reitiltään Venäjän jatkuvissa yöllisissä ilmaiskuissa Ukrainaa vastaan.

ISW:n aiemmat raportit kertovat Venäjän lisääntyneistä yrityksistä vahvistaa kahdenvälisiä suhteita Kiinaan kiertääkseen länsimaiden asettamia pakotteita. Ukrainan viranomaisten mukaan jopa 60 prosenttia Venäjän asejärjestelmissä käytetyistä ulkomaisista komponenteista on peräisin Kiinasta.

Raportissa arvioidaan, että Venäjä priorisoi asevarustelussaan määrää laadun sijaan.