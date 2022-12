Pakkovärvätty esittelee videolla majoitusta: ”Nyt selvisi, miksi sotilaat juoksevat pois”

Venäläinen pakkovärvätty esittelee sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla karmeita majoitustilojaan Itä-Ukrainan rintamalla Svatoven lähellä. Videon on jakanut muun muassa venäläinen SOTA-media.

Kyseessä on märkä kaivanto tai monttu, joka on mobilisoidun sotilaan selityksen mukaan ”jonkinlainen improvisoitu talo”.

– Mutaa on tietenkin kaikkialla. Kaikkialta tippuu vettä, eikä meillä ole kamiina. Meillä on kelmua, jonka avulla yritämme pysyä kuivina, mies kertoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla (jutun alla).

Hän sanoo, että kaikki heidän varusteensa ovat märkiä.

– Miten meidän pitäisi kyetä taistelemaan näissä olosuhteissa?

– Nyt selvisi, miksi sopimussotilaat juoksevat pois. Tällaisissa märissä montuissa ei voi asua kovin pitkään. Vaatteet ovat märkiä, jalat ja kädet palelevat.

Mies korostaa olevansa liikekannallepanon yhteydessä asepalvelukseen määrätty sotilas.

– Minä olen j…….a mobilisoitu sotilas. Minulla oli työpaikka ja maksoin veroni, jotta en ikinä joutuisi tähän p…..n.

– Ja nyt minut on kutsuttu auttamaan isänmaata. Kertokaahan, onko tämä reilua, hän kysyy.

Venäjän joukkojen kerrotaan jatkaneen ponnistelujaan Ukrainan vastahyökkäyksen torjumiseksi Svatove-Kreminna-linjalla Luhanskin alueella. Samaan aikaan venäläisjoukkojen sanotaan edenneen hieman Bahmutin ympäristössä Donetskin alueella.

Lukuisten mediatietojen mukaan palvelukseen määrättyjen venäläissotilaiden taistelutahto on erittäin alhainen, ja yhä useampi kieltäytyy taistelemasta Ukrainan rintamalla. Heidät lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Russian mobilised soldier in Svatove reviews a wet pit that is his sleeping place and is burdened by questions of existential nature. pic.twitter.com/YGZFMStPSv

— Dmitri (@wartranslated) December 1, 2022