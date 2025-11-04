Pakkotoimia aletaan purkaa mielenterveyden hoidossa

Uusi pohjoismainen verkosto kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoaville korkeakouluille yhteisen opintojakson, jonka ytimessä on potilaaseen kohdistuvien pakkotoimien ennaltaehkäisy mielenterveyshoidossa. Asiasta kerrotaan Turun yliopiston tiedotteessa.

Mielenterveyshoidossa on tavoiteltu jo pitkään tahdosta riippumattoman hoidon ja potilaaseen kohdistuvien pakkotoimien vähentämistä. YK:n vammaissopimus ja Euroopan neuvosto painottavat, että jäsenmaiden on löydettävä vaihtoehtoja pakon käytölle. Vaikka ratkaisuja on olemassa, niiden käyttöönotto on usein vaikeaa hoitoympäristöissä.

Näihin haasteisiin vastaa uusi pohjoismainen yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen mielenterveyden asiantuntijoita Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta, jotta koulutus vastaisi paremmin kansainvälisiin tavoitteisiin ja työelämän tarpeisiin.

Verkosto kehittää yhteisen opintojakson sosiaali- ja terveysalan maisteriopiskelijoille, jotka opiskelevat pohjoismaisissa korkeakouluissa. Opetussuunnitelmassa keskitytään pakon käytön ilmiöön, pakkotoimien ennaltaehkäisyyn ja vaihtoehtoisten toimintatapojen implementaatioon liittyvän osaamisen kehittämiseen.

Kun uusi opetussuunnitelma valmistuu, sen toimivuutta testataan intensiivikurssilla, jolle voivat osallistua hankkeessa mukana olevissa yliopistoissa opiskelevat sosiaali- ja terveysalan maisteriopiskelijat. Tällä hetkellä verkostossa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Karolinska Institute Ruotsista, Oslo Metropolitan University ja Norwegian University of Science and Technology Norjasta ja University of Southern Denmark Tanskasta.

– Verkostomme rakentaa siltaa koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön välille, jotta Pohjoismaissa voidaan tarjota entistä turvallisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa mielenterveyshoitoa, kertoo verkostoa koordinoiva dosentti Tella Lantta Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta tiedotteessa.

CORRECT-verkosto (Nordic Network of Promoting Coercion Prevention Competencies) saa rahoitusta Nordplus higher education -ohjelmasta.