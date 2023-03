Pakkanen kiristyy viikonloppuna ja myös lumisateita on tiedossa, Foreca ennustaa.

Perjantaina tuuli voimistunee merellä myrskyksi, ja lumisateita tulee etenkin lännessä ja etelässä.

Lämpötila on lauantaina päivällä Oulun eteläpuolisessa Suomessa 0–4 pakkasastetta, pohjoisempana 3–10 pakkasastetta. Kylmintä on Käsivarren Lapissa. Sää jatkaa kylmenemistään viikonlopun mittaan.

– Etelässä ja lännessä on sunnuntain vastaisena yönä pakkasta 5–10 astetta, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 5–15 astetta. Selkeillä ja heikkotuulisilla alueilla lämpötilat voivat mennä kylmemmiksikin, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo blogissa.

Sunnuntaina sää muuttuu Lapissa pohjoisesta alkaen monin paikoin selkeämmäksi. Muuallakin maassa pilvipeite rakoilee.

– Paikoin satelee kuitenkin edelleen lunta, mutta vähitellen sateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy suuressa osassa maata puhaltamaan koillisesta, Pohjois-Lapissa lounaasta.

Sunnuntai on hieman lauantaita kylmempi päivä. Etelässä on 1–5 pakkasastetta, maan keskiosassa 3–8 ja pohjoisessa enimmäkseen 5–10 pakkasastetta, Pohjois-Lapissa on vähän kylmempää.

Myös ensi viikolla edessä on pakkasviikko. Lämpötila on ensi viikon alussa päivisin maan etelä- ja keskiosassa 4–10 pakkasasteessa, maan pohjoisosassa on 8–18 pakkasastetta. Kylmintä on Lapin pohjoisosassa.

– Näyttää siltä, että viikon edetessä ei tapahdu suurempia muutoksia. Lämpötila pysyttelee tämänhetkisen ennusteen mukaan pakkasella päivisinkin. Öisin pakkasta on poutaisilla ja varsinkin selkeillä alueilla etelässäkin 10–20 astetta, pohjoisessa 15–30 astetta. Kylmintä on todennäköisesti Lapissa. Sadealueiden reitit tarkentuvat lähempänä, Latvala sanoo.