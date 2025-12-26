Pakkanen kiristyy myrskyn jälkeen

ECMWF:n ennusteen mukaan sää kylmenee rajusti joulun välipäivinä Suomea koettelevan voimakkaan talvimyrskyn jälkeen, kertoo Foreca.

Joulukuun 29. päivänä alkavasta viikosta ennustetaan Suomeen selvästi pitkän ajan keskiarvoa kylmempää säätä. Poikkeama on laajalti yhdestä kuuteen astetta, ja kylmintä on maan itä- ja pohjoisosassa.

Lämpötila on koko maassa selvästi pakkasen puolella. Etelässä lämpötila vaihtelee pääosin –2 ja –15 asteen välillä pilvisyydestä riippuen. Pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus kuljettaa mukanaan lumikuuroja.

Vuodenvaihde näyttää hyvin talviselta, kun koko maassa on pakkasta ja ajoittain lunta etelää myöden. Maan pohjoisosassa pakkasta on paikoin yli 30 astetta.

Keski- ja Pohjois-Suomessa pakkanen on ajoittain kireää, jos sää selkenee. Keski-Suomessa lämpötila laskee alle –20 asteeseen ja pohjoisessa alle –25 asteeseen. Lapissa pakkanen voisi kiristyä jopa –35 asteeseen vuodenvaihteen jälkeen.

Kuukausiennusteen mukaan suuressa osassa Suomea lämpötila on tammikuun alussa lähellä tavanomaista, mutta maan eteläosassa on vielä 0–1 astetta tavanomaista kylmempää. Kovimmat pakkaset näyttävät siis väistyvän, ja sään merkittävä lauhtuminen on mahdollista.