Pahoinpidellyn opiskelija Quentinin kuolema kuohuttaa Ranskaa

Väitetysti vasemmistoaktivistien 12. helmikuuta pahoinpitelemä mielenosoittaja on kuollut vammoihinsa. Lähellä Lyonin Sciences Po -yliopistoa tapahtunut pahoinpitely, jossa 23-vuotias oikeistolainen mielenosoittaja sai kuolemaan johtaneet vammat, on nostanut jännitteitä koko Ranskassa.

– Mikään syy, mikään ideologia ei oikeuta tappamista, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron vedoten ”rauhallisuuteen ja pidättyvyyteen”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Konservatiivit syyttivät äärivasemmistolaista alistumaton Ranska -puoluetta väkivallan lietsomisesta, ja kansallisen liittouman poliitikko Marine Le Pen tuomitsi ”vasemmistolaiset asejoukot”, joita hänen mukaansa pitäisi käsitellä kuin terroristiryhmiä.

Nuori mielenosoittaja – johon viitataan vain nimellä Quentin D hänen perheensä yksityisyyden suojelemiseksi – oli osa pientä joukkoja, jonka piti turvata feministisen äärioikeistolaisryhmä Némesisin jäseniä, kun he protestoivat europarlamentaarikon, alistumaton Ranska -puolueen jäsenen ja Palestiina-aktivistin Rima Hassanin esiintymistä vastaan yliopistokampuksella.

Ranskan oikeusministeri Gérald Darmanin syytti tappamisesta äärivasemmistolaisia ja samalla äärivasemmiston poliitikkoja ”hillitsemättömän väkivallan” ruokkimisesta. Entinen sisäministeri ja keskustaoikeistolaisen republikaanipuolueen puheenjohtaja Bruno Retailleau sanoi, että kuolema oli ”kauhistava todiste äärimmäisestä väkivallasta, joka vallitsee alistumattoman Ranskan liepeillä pyörivissä ryhmissä”.

Yksi puolueen johtohahmoista Manuel Bompard kielsi puolueellaan olleen mitään osuutta yhteenottoon.

– Lakatkaa syyttämästä Rima Hassania ja alistumatonta Ranskaa tästä murhenäytelmästä, hän kirjoittaa X:ssä.

Quentin D:tä tiettävästi seurasi ja hänen kimppuunsa hyökkäsi ryhmä väitetysti vasemmistolaisia aktivisteja, kun hän oli poistunut mielenosoituspaikalta Sciences Pon kampuksen ulkopuolella. Hänet vietiin tajuttomaksi pahoinpideltynä sairaalaan kriittisessä tilassa. Hän kuoli vammoihinsa kaksi päivää myöhemmin tulematta tajuihinsa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kansallisen liittouman puheenjohtaja Jordan Bardella syytti La Jeune Garden (Nuori kaarti) olevan väkivallan takana. Némesis syytti alistumattomaan Ranskaan väitetysti liittyviä ”antifasistisia” ryhmiä.

Lyonin syyttäjänlaitos tutkii opiskelijan kuolemaa ”törkeänä kuolemantuottamuksena”, mutta ei ole tehnyt pidätyksiä. La Jeune Garden yhden perustajan ja Ranskan kansanedustajan Raphaël Arnaultin – joka on pitänyt tapausta ”kauhistavana ja vastenmielisenä” – avustaja Jacques-Elie Favrot on luopunut tehtävistään tutkinnan ajaksi.

Kuolemaan johtaneen pahoinpitelyn jälkeen useita alistumattoman Ranskan toimistoja on vandalisoitu. Hassan on vaatinut tapausten tutkintaa ja syyllisten saattamista nopeasti oikeuden eteen.

A la suite d’affrontements violents à Lyon ce jeudi soir, un jeune homme est entre la vie et la mort.



Nos pensées vont à lui et à ses proches. La France insoumise condamne avec la plus grande fermeté toute violence physique, comme elle l’a toujours fait.



Contrairement à ce que… https://t.co/PFQV1ouFeK — Manuel Bompard (@mbompard) February 13, 2026