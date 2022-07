”Pahin virusmuunnos” – Professorin mukaan tilannetta ei ymmärretä

Scripps Research -tutkimuslaitoksen molekyylilääketieteen professori Eric Topol kuvailee viime aikoina yleistynyttä koronaviruksen omikronmuunnoksen BA.5-alamuunnosta tähän asti pahimmaksi koronavariantiksi.

Se pystyy kiertämään immuunipuolustusta aiempaa tehokkaammin ja tämän seurauksena myös leviää huomattavasti omikronin aiempia viruskantoja nopeammin. Professori sanoo, ettei tilannetta ymmärretä täysin Yhdysvalloissa, jossa uusi epidemia-aalto on jo käynnissä.

– On väitetty, ettei se ole niin vakava, koska sairaalahoidon tarve ja kuolemantapausten määrä ei ole noussut aiempaan tahtiin. Tämä johtuu vain siitä, että omikronin vaikutus oli niin hätkähdyttävän haitallinen, ja väestöllä on kertynyt sitä vastaan aiempaa ristisuojaa, Eric Topol kirjoittaa blogissaan.

Immuunijärjestelmä ei tunnista BA.5:n piikkiproteiinia siihen sisältyvien mutaatioiden vuoksi. Geneettisesti ero omikronin alamuunnosten välillä on paljon suurempi kuin esimerkiksi beeta- ja deltamuunnosten välillä.

Professori nostaa esiin eläin- ja laboratoriokokeet, joiden perusteella BA.4- ja BA.5-alamuunnokset aiheuttivat aiempaa vakavampaa taudinkuvaa ja levisivät tehokkaammin keuhkoista löytyvissä soluissa.

Uusin muunnos levisi Etelä-Afrikasta Portugaliin ja nopeasti yli 60 valtion alueelle. Yhdysvalloissa uusista tartunnoista 37 prosenttia oli BA.5:n aiheuttamia kesäkuun 25. päivänä.

Eric Topol ilmaisee huolensa siitä, että halukkuus maskinkäyttöön, turvaväleihin ja ilmanvaihdon tehostamiseen on laskenut huomattavasti aiempaan verrattuna. Neljäs rokoteannos on tärkeä erityisesti yli 50-vuotiaille, sillä sen on todettu vähentävän kuolleisuutta 99-prosenttisesti.

– Suuri kysymys on, tuleeko omikronin BA.1-kantaa vastaan suunniteltu uusi rokote auttamaan, sillä alamuunnos ei ole enää kierrossa, Topol sanoo.