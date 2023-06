Päättäjäiset työllistivät viranomaisia ympäri Suomen – poliisi teki ikävän havainnon

Koulujen päättäjäisiä on juhlittu ympäri Suomea. Nuorten juhlinta on työllistänyt myös poliisia, joka on joutunut paikoin puuttumaan railakkaaksi äityneeseen juhlimiseen.

Vaikka kylmä sateinen sää on paikoin hillinnyt juhlintaa, on polisilla ollut paikoin jopa viime vuotta kiireisempää. Poliisi on joutunut puuttumaan alaikäisten alkoholinkäyttöön ja takavarikoinut nuorilta niin mietoja kuin vahvoja juomia eri puolilla maata.

Lounais-Suomen poliisin tiedotteen mukaan viileä ilma ei rauhoittanut nuorten juhlintaa. Naantalin Nunnalahdella yö on sujunut levottomasti, ja alaikäisten nuorten juopuminen ja tappelut sitoivat useita yksiköitä. Levotonta oli myös Porin Kirjurinluodolla. Porissa poliisi löysi myös 14-vuotiaan nuoren hallusta aidon näköisen muovikuula-aseen.

Länsi-Uudenmaan poliisi joutui illan aikana taas takavarikoimaan nuorilta muun muassa ilmapistoolin, pippurisumutteen ja teräaseita. Illan edetessä yhä useamman nuoren päihtymystila kasvoi poliisin mukaan niin pahaksi, että haaviin tarttui lukuisia ”jalattomia” nuoria.

– Nyt olisi hyvä aika vanhempien tutustua lasten juhlintaan paikan päällä, poliisi kehottaa.

Länsi-Uudellamaalla tehtiin juhlayön aikana myös toisenlainen ikävä havainto.

– Ilotulitteita käytettiin useassa paikassa ihmisten joukossa. […] Onneksi näistäkin selvittiin ilman vakavia vammoja, poliisin Twitter-viestissä kommentoidaan.

Tilanne äityi ilotulitteiden vuoksi levottomaksi myös Helsingin Kaivopuistossa, jossa poliisin täytyi lopulta tyhjentää puisto.

– Paikalla on useita tuhansia nuoria ja tunnelma on levoton. Puistossa on ammuttu ilotulitteita, joista osa on lentänyt väkijoukkoon. Lisäksi puistossa on heitelty pulloja toisia ihmisiä päin, Helsingin poliisilaitoksen viestissä kommentoidaan.

Itä-Uudenmaalla poliisi oli varautunut juhlintaan jo etukäteen, ja hyödynsi nuorten kaitsemisessa muun muassa ilmavalvontaa.

Yön aikana lukuisia nuoria jouduttiin kuitenkin passittamaan vanhempien matkassa kotiin. Nuoret sytyttivät muun muassa tekonurmea tuleen ja oleilivat luvattomasti eri rakennusten katoilla. Porvoossa eräs nuori hyppi kavereidensa yllyttämänä poliisiauton konepellillä, ja poliisi joutui puuttumaan tilanteeseen.

Lopulta poliisi päätyi tyhjentämään niin Järvenpään Jokipuiston kuin Vantaan Jokiuoman yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi. Järvenpäässä päätös tehtiin sen jälkeen, kun partio havaitsi voimakkaan räjähdyksen, jonka se arvioi johtuneen kotitekoisesta räjähteestä.

Kaikesta huolimatta nuorten enemmistö ei aiheuttanut poliisille hankaluuksia.

– Huolimatta siitä, että suosituille juhlimispaikoille oli kerääntynyt satoja nuoria, suurin osa juhli koulujen päättymistä ihan asiallisesti ja maltillisesti, kertoo komisario Kaisa Holappa.