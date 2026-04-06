Pääsiäiskirkossa panttivankitilanne Nigeriassa

31 ihmistä on pelastettu panttivankeudesta Luoteis-Nigeriassa eilen pääsiäissunnuntaina tapahtuneen kirkkoiskun jälkeen. Nigerian armeija kertoo BBC:n mukaan viiden siviilin kuolleen iskussa.

Aseistautuneet hyökkääjät iskivät pääsiäisjuhlallisuuksiin kirkossa Arikon kylässä sunnuntaina. Armeijan mukaan sotilaat ottivat yhteen hyökkääjien kanssa ”kiivaassa tulitaistelussa”, mikä pakotti nämä pakenemaan ja jättämään panttivangit sekä surmattujen uhrien ruumiit jälkeensä.

Viranomaisten mukaan tulitaistelun seurauksena pakeneville hyökkääjille aiheutui ”merkittäviä tappioita, mistä kertovat verijäljet heidän pakenemisreiteillään”.

Hyökkäykset ja sieppaukset ovat valitettavan yleisiä Pohjois-Nigeriassa, jossa jihadistiryhmät ja aseistetut jengit ovat jatkuva uhka.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on toistuvasti ilmaissut huolensa kristittyjen kohtelusta Nigeriassa ja se on kehottanut maan hallitusta tekemään enemmän turvallisuuden parantamiseksi ja kristillisten yhteisöjen suojelun vahvistamiseksi.

Tämän vuoden helmikuussa Yhdysvaltain joukkoja lähetettiin Nigeriaan kouluttamaan sen asevoimia ja tukemaan niitä tiedustelussa islamistisia ryhmittymiä ja muita aseellisia ryhmiä vastaan.