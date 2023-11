Oppositiolta tukea hallituksen rajapäätökselle

Hallitus päätti tiistaina itärajan sulkemisesta torstaista 30. marraskuuta alkaen kahdeksi viikoksi. Päätös sai tuoreeltaan opposition pääpuolueiden puheenjohtajien tuen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi hallituksen päätöstä viestipalvelu X:ssä. Lindtmanin mukaan päätös oli ”ainut oikea” ja lähettää Venäjälle selvän viestin, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista hybridivaikuttamista.

Myös keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä itärajan sulkeminen oli ”oikea päätös”. Saarikko kommentoi viestipalvelu X:ssä, että on tärkeää, että asiassa edettiin normaalissa järjestyksessä laillisuusvalvojan näkemystä kuunnellen.

Toiminta rajalla on järjestäytynyttä.Sillä on tarkoitus vahingoittaa meitä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) muistuttaa X:ssä, että päätös tehtiin oikeusvaltion raameissa perustuslakivaliokunnan tuoreiden nuottien mukaisesti.

