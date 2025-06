Pääministeriltä surunvalittelut Intian lentoturman johdosta

Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt surunvalittelunsa Intian lentoturman vuoksi.

Ahmedabadista Britanniaan matkalla ollut matkustaja­kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen torstaina.

– Haluan esittää vilpittömät osanottoni pääministeri Narendra Modille, pääministeri Keir Starmerille, uhrien perheille ja läheisille sekä kaikille, joita traaginen Air Indian lennon 171 onnettomuus on koetellut. Ajatukseni ovat luonanne, Petteri Orpo kirjoittaa X:ssä.

Osanottonsa turmasta on esittänyt myös ulkoministeri Elina Valtonen.

Air Indian mukaan koneessa oli 242 ihmistä. Yksi matkustaja on löytynyt elossa. Kuolleita on myös maassa, sillä kone osui asuntolaan.

I wish to express my most sincere condolences to Prime Minister @narendramodi, to Prime Minister @Keir_Starmer, the families and loved ones of the victims, and to everyone affected by the tragic crash of Air India Flight 171. My thoughts are with you.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) June 12, 2025