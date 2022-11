Pääministeri Ylellä: Sote vaatii lisärahaa joka vuosi

Pääministeri Sanna Marin (sd.) uskoo, että moni vuoden alussa toimintansa aloittava hyvinvointialue tulee tarvitsemaan lisärahoitusta. Hän sanoo pelkäävänsä, että rahoitusta joudutaan lisäämään joka vuosi tästä eteenpäin. Marin kertoi ajatuksiaan sote-rahoituksesta Ylen Pääministerin haastattelutunti -ohjelmassa.

– On mahdollista, että joillakin alueilla hyvinvointialueiden aloitus takkuaa. Voi olla todellisia käynnistysvaikeuksia, Marin kertoo Ylellä.

Pääministerin mukaan syyt ovat ennen kaikkea ikääntyvässä väestörakenteessa. Hänen mukaansa on välttämätöntä, että kaikkien hoitotarpeet pystytään hoitamaan riittävän hyvin. Rahoitusvajeeseen Marin tarttuisi kunnolla heti.

– SDP on esittänyt 700 miljoonaa euroa lisää hyvinvointialueille, jotta hoitovelkaa voidaan purkaa. Jos emme pysty varmistamaan, että alueilla on riittävästi rahaa, ongelma uhkaa jatkua. Olemme pohtineet sitä, miten pystyisimme ohjaamaan rahan perustason palveluihin, mikä olisi se taloudellinen väline. Asia on kinkkinen. Rahaa vaaditaan lisää ja se pitää ohjata oikeaan suuntaan.

Hyvinvointialueiden taloudellinen ahdingo ei pääministeri Marinin mukaan ole kuitenkaan rajattu käynnistysvaiheeseen. Valtiolta tulevaa lisärahoitusta tullaan hyvin todennäköisesti tarvitsemaan sote-palveluiden kattamiseen jatkossakin. Pääministerin mukaan kerralla kunnolla satsaaminen tarkoittaisi säästöjä myöhemmin.

– Pidän todennäköisenä, että tilanne tulee toistumaan joka vuosi. Jos resursseja saadaan ohjattua tarpeeksi alkuvaiheessa, se tulee maksamaan itsensä takaisin. Pitäisi olla rohkeutta satsata ja lisätä rahoitusta peruspalveluihin, jotta hoitovelka saadaan kuitattua. Pidemmällä aikavälillä se tulisi halvemmaksi verrattuna jatkuvaan ongelmien paikkaamiseen.