Pääministeri Petteri Orpo kaasuputken vuodosta: Tämä on vakava tapahtuma

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kuvaili Suomen ja Viron välisen kaasuputken vuotoa tiedotustilaisuudessa vakavaksi tapahtumaksi. Vuotokohta sijaitsee suomen talousalueella.

– Havaittu vaurio ei ole voinut syntyä tavanomaisen käytön tai paineenvaihtelun seurauksena, Orpo kertoi.

Myös Suomen ja Viron välisessä tiedonsiirtokaapelissa on havaittu vika. Pääministerin mukaan sen tutkimuksia johtavat joko Suomen tai Viron viranomaiset riippuen siitä, minne vika tarkalleen paikallistetaan. Hänen mukaansa vaurio sijaitsee kuitenkin hyvin todennäköisesti Viron talousalueella.

– Hallitus seuraa ja on seurannut asiaa tiiviisti.

Tilannekuvaa pidetään pääministerin mukaan jatkuvasti yllä ja EU- ja Nato-kumpanit on pidetty informoituina.

Petteri Orpo kertoi olleensa asiasta yhteydessä Viron pääministeri Kaja Kallakseen myös tänään.

– Tutkinta on varhaisessa vaiheessa. Hallitus on hereillä ja Suomen energiahuoltotilanne on vakaa. Tämä ei ole järjestelmää lamauttava teko.

Petteri Orpon mukaan Suomen kaasunsaanti pystytään turvaamaan Inkoon terminaalin kautta nyt ja myös talven aikana.