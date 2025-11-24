Pääministeri käynnistää selvityksen sosiaalisen median ikärajasta

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja sosiaaliturva- ja tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasonen ehdottavat sosiaalisen median rajoituksia alle 15-vuotiaille.

– Tutkimusnäyttö sosiaalisen median haitoista lasten ja nuorten hyvinvoinnille on vahvaa ja kasvaa jatkuvasti. Runsas somen käyttö on yhteydessä mielenterveysongelmiin, liikkumattomuuteen ja heikompaan unen laatuun. Me haluamme taata lapsille turvallisen kasvuympäristön, Orpo sanoo tiedotteessa.

Grahn-Laasonen korostaa, että vapaaehtoiset suositukset eivät enää riitä.

– Suuret somejätit eivät ole kyenneet suojelemaan lapsia. Sosiaalinen media altistaa liialliselle ruutuajalle ja lapsen turvallisen kasvun kannalta vahingolliselle sisällölle, joka voi liittyä esimerkiksi varhaisiin ulkonäköpaineisiin, syömishäiriöihin ja seksuaaliseen häirintään. Suomen tulee muiden Pohjoismaiden tavoin ryhtyä toimiin ja rajoittaa somen käyttöä alle 15-vuotiailta lapsilta. Se auttaa myös perheitä, kun linja on yhteinen, hän sanoo.

Muissa Pohjoismaissa valmistellaan jo rajoituksia sosiaalisen median käyttöön. Australia on säätänyt ensimmäisenä maana somekiellon lapsille ja nuorille.

– Kännykkäkielto kouluissa oli tärkeä askel oppimisrauhan turvaamiseksi, mutta se ei ratkaise vapaa-ajalla tapahtuvan somen käytön haittoja. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valmistellaan somekieltoa alle 15-vuotiaille. Myös Suomen on toimittava, Orpo sanoo.

Pääministeri käynnistää selvitystyön sosiaalisen median ikärajan toteuttamisesta. Siinä selvitetään valvontaan, määrittelyyn ja mahdollisiin poikkeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Ministerit sanovat tiedostavansa, että sosiaalinen media on monille nuorille tärkeä osa arkea. Sosiaalisen median kautta solmitaan ja ylläpidetään ystävyyssuhteita ja sitä kautta saadaan tietoa maailmasta.

– Emme tahdo vähätellä somen merkitystä nuorille. Siksi haluamme, että heillä on turvallisia tapoja olla yhteydessä toisiinsa ja saada tietoa. Somen rajoittaminen ei ole rangaistus, vaan suojakeino turvallisemman lapsuuden puolesta, Grahn-Laasonen painottaa.

Hän sanoo olevansa huolissaan esimerkiksi tyttöjen todella aikaisin alkavista ulkonäköpaineista ja mielenterveyden haasteista sekä somessa tapahtuvasta kiusaamisesta. Myös seksuaalisen häirinnän torjumiseen on etsittävä ratkaisuja.

Uudenlainen ikäraja tukisi ministereiden mukaan vanhempia ja varmistaisi, että jokaisella lapsella on mahdollisuus turvalliseen, somevapaaseen lapsuuteen taustasta riippumatta.