Pääkaupungissa järjestettiin äitikapina

Helsingissä järjestettiin lauantaina iltapäivällä Äitikapinan mielenilmaus. Tavoitteena oli järjestäjien mukaan ”muistuttaa lasten oikeudesta turvalliseen, hyvään elämään ja elinkelpoiseen planeettaan”.

Tiedotteessa Elokapina kertoi etukäteen mielenosoittajien kulkevan Kansalaistorilta Eduskuntatalolle, jossa he muodostavat ketjuksi ommelluista punaisista neulehuiveista numeron 1,5. Kyseinen luku on Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 1,5 asetettu raja ilmaston lämpenemiselle.

Äitikapina on osa kansainvälistä Mothers’ Rebellion for Climate Justice -liikettä. Kampanjaan on järjestäjien mukaan osallistunut yli 100 neulojaa ja virkkaajaa ympäri Suomea, ja huiveja on tehty yli 170 metriä.