Pääekonomisti väläyttää: Suomi tarvitsee Japanin mallin eläkeasiassa

Aktia Pankin pääekonomisti Lasse Corinin mukaan Suomen tulisi eläke-asiassa olla Japanin tiellä.

– Japanissa töissä ollaan huomattavasti pidempään. Esimerkiksi 70-74 vuotiaista Japanissa 35 % on töissä, Suomessa vain 8 %, Corin huomauttaa viestipalvelu X:ssä.

Keskustelun eläkeiän nostamisesta aloitti pitkän linjan yritysjohtaja Heikki Bergholm, joka totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että keskimääräinen tavoiteikä eläkkeelle tulisi olla 70 vuotta.

– Hyvinvointivaltion rahoituspohja pettää, kun työura on keskimäärin 40 vuotta ja eläke­vuosia yli 20, Lassila & Tikanojan entinen toimitusjohtaja ja Solidiumin hallituksen entinen puheenjohtaja Bergholm sanoo HS:lle.

Nykyisin eläkeikä on Suomessa vuonna 1962 syntyneillä 65 vuotta ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on sidottu elinajanodotteeseen.

Eläkemeno oli viime vuonna yhteensä noin 39 miljardia euroa.

Bergholm arvioi, että jos eläkkeelle siirtymisiän nostaisi 63 vuodesta 70 vuoteen, eläkemeno pienenisi yli 10 miljardia euroa vuodessa, ja työvoima kasvaisi noin puolella miljoonalla henkilöllä. Se tervehdyttäisi merkittävästi julkista taloutta.

Eläkemenoakin suurempi vaikutus olisi sillä, että työssä olevien eläkemaksuja voitaisiin laskea ja tuloverotusta samalla nostaa ilman, että käteen jäävät tulot pienenisivät.

Bergholm muistuttaa, että hyvätuloisia eläkeläisiä on niin vähän, että yksin heidän verotustaan kiristämällä ongelma ei ratkea.

Maahan­muutostakaan ei ole odotettavissa eläkejärjestelmän pelastajaa, jos uusi työvoima pysyy lähinnä matalapalkkatöissä. Lisäksi maahan­muuttajien työllisyysaste on nyt kantaväestöä pienempi.

Hallitus ei tällä hetkellä ole suunnittelemassa eläkeiän nostoa.

Esimerkiksi Tanska päätti toukokuussa nostaa eläkeiän nykyisestä 67 vuodesta 70 vuoteen 2040 mennessä.

#Eläke-asiassa Suomen pitäisi ehdottomasti olla #Japani'n tiellä! Japanissa töissä ollaan huomattavasti pidempään. Esimerkiksi 70-74 vuotiaista Japanissa 35 % on töissä, Suomessa vain 8 %.https://t.co/YvhzBesM2b pic.twitter.com/Zf8iJmBcfk — Lasse Corin (@lassecorin) October 6, 2025