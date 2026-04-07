Ovelle tulevat myyjät ärsyttävät, joka neljäs ostaa silti

Ovelta ovelle -myyntiä pidetään laajasti kielteisenä ilmiönä, mutta kuluttajien käyttäytyminen kertoo toista. Kattokeskuksen toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 73 prosenttia omakotitaloasujista suhtautuu ilmiöön kielteisesti ja vain kaksi prosenttia positiivisesti.

Silti 26 prosenttia, eli yli joka neljäs, on ostanut tuotteita tai palveluita myyjältä kotiovella.

– Suomalaisille koti on yksityinen tila, jossa yllättävä kontakti koetaan helposti häiritsevänä. Siksi myyjien kohtaamistapaan ja koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sanoo Kattokeskuksen myyntijohtaja Juuso Hattunen tiedotteessa.

Kyselyn teettäneen kattoremontteihin ja muihin kattotöihin erikoistuneen Kattokeskuksen myynnistä suuri osa tulee ovelta ovelle-myynnin kautta.

Tutkimuksen tulokset haastavat yleistä käsitystä ovelta ovelle -myynnin aggressiivisuudesta. Ostaneista lähes 80 prosenttia kertoo, että tarve tuotteelle tai palvelulle oli jo olemassa, ja 45 prosenttia koki saaneensa hyvän tarjouksen.

Noin kolmannes piti myyjää tai tämän edustamaa yritystä luotettavana, kun taas vain viisi prosenttia kertoo tehneensä ostopäätöksen myyjän aloitteesta.

– Asenteiden ja käyttäytymisen välillä on selvä ristiriita. Vaikka myynti koetaan kielteisenä, ostopäätökset syntyvät pääosin asiakkaan omasta tarpeesta, eivät painostuksesta. Myyjän rooli on useammin tarpeen tunnistaminen ennemmin kuin sen luominen. Usein esimerkiksi meidän asiakkaidemme suhtautuminen muuttuu, kun on saatu tehdä kattava kuntokartoitus vesikatolle ja ymmärrytetty asiakasta, että tehtävämme on auttaa häntä ennaltaehkäisemään vakavampia kattovaurioita- ja tai vesivahinkoja, kuvailee Hattunen.

Hattusen mukaan ala on kehittynyt viime vuosina ammattimaisempaan suuntaan, vaikka toimijoiden välillä on edelleen eroja.

– Asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet. Keskeistä on toimia avoimesti ja eettisesti, niin että asiakas ymmärtää, miksi myyjä on paikalla ja mitä hyötyä palvelusta on. Toki meidänkin alaltamme löytyy tekijöitä, jotka eivät välttämättä näin aina toimi, pohtii Hattunen.

Kyselytutkimuksen toteutti Kattokeskuksen toimeksiannosta Norstat syyskuussa 2025. Otannan koko oli tuhat vastaajaa ja se koostui omakotitalojen omistajista. Vastaajat edustavat suomalaisia omakotitaloasujia valtakunnallisesti.

