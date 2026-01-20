Otkes tutkii kahta kuolemaa ikääntyneiden palveluyksiköissä

Onnettomuustutkintakeskus tutkii 7. joulukuuta 2025 sekä 7. tammikuuta 2026 ikääntyneiden palveluyksiöissä tapahtuneita muistisairaiden asukkaiden kuolemia.

Ensimmäisessä muistisairas asukas kuoli yksityisessä hoivakodissa liikkumista rajoittavien toimien seurauksena Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Toisessa Lapin hyvinvointialueen asumisyksikön asukas kuoli, kun saman asumisyksikön toinen asukas meni tämänhetkisen tiedon mukaan erehdyksissä ensimmäisen asukkaan huoneeseen ja kiipesi hänen sänkyynsä. Alle jäänyt asukas kuoli.

– Onnettomuustutkintakeskus on aiemmissa turvallisuustutkinnoissa puuttunut ikäihmisten kotihoitoon sekä ikääntyneiden asumisyksiköiden turvallisuuteen. Ikäihmisten määrä lisääntyy Suomessa. Heistä huolehtiminen on myös yhteiskunnan arvokysymys: Käynnistetyssä tutkinnassa puututaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten turvallisuuteen. Tämä on mitä suurimmassa määrin yleisen turvallisuuden kysymys ja Otkesin tehtävä, painottaa tiedotteessa tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki.

Tutkinnan painopisteenä ovat palveluyksiköiden muistisairaiden asukkaiden asiakasturvallisuuden varmistamisen rakenteet, prosessit ja olosuhteet hyvinvointialueilla. Lisäksi selvitetään muistisairaiden rajoittamistoimenpiteiden turvallisuus sekä viranomaisten toiminta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa turvallisuudenhallintajärjestelmän ja -johtamisen tutkintaa. Sote-sektorilla ei perinteisesti ole puhuttu turvallisuudenhallintajärjestelmistä, mutta niillä tarkoitetaan sitä, että pelisäännöt, ohjeet, toimintatavat, arvot ja resurssointi ovat kunnossa.

– Turvallisuustutkinnassa tutkitaan myös viranomaistoiminta. Tätä kautta paneudumme turvallisuuden varmistamiseen ikääntyneiden palveluyksiköissä, koska niiden tehtävä on taata riittävä palvelun laadun ja turvallisuuden taso, tarkentaa Tiirinki.

Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy. Turvallisuustutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Tutkinnan kesto on noin 9-12 kuukautta.

Lapin poliisi tekee esitutkintaa Lapin hyvinvointialueen tapahtumasta.