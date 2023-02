Osuma metrien tarkkuudella: Excalibur-ammukset räjäyttivät Venäjän tykistöaseman

Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen viime aikoina useita onnistuneita täsmäiskuja Yhdysvaltain toimittamilla M982 Excalibur -tykistöammuksilla.

Noin 50 kilogramman ammuksia voidaan käyttää 155 millimetrin M777-kenttätykeillä ja useilla eri panssarihaupitseilla. GPS-ohjatut täsmäkranaatit pystyvät osumaan muutaman metrin tarkkuudella noin 40–60 kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin mallista riippuen.

Amerikkalaisen Raytheonin ja ruotsalaisen BAE Systems Boforsin kehittämä asejärjestelmä voidaan asettaa räjähtämään ilmassa, kohteessa tai esimerkiksi viiveellä bunkkerin läpäisyn jälkeen.

Ukrainan 45. tykistöprikaati on julkaissut tiedustelulennokkien kuvaamia videoita uusista Excalibur-iskuista Itä-Ukrainan Donetskissa. Täsmäammuksilla tuhottiin Soledarin suolakaivoskaupungin lähelle sijoitettu D-20-kenttätykki ja 2S19 Msta-S- tai 2S1 Gvozdika -panssarihaupitsi.

#Ukraine: A Russian self-propelled howitzer (appears to be a 2S1 Gvozdika) and D-20 152mm towed howitzer were destroyed by the Ukrainian 45th Artillery Brigade using M982 Excalibur guided projectiles near Soledar, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/JbhF0yKet3

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 8, 2023