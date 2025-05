Ostitko television halvalla verkosta? Se voi vaarantaa yksityisyytesi

Markkinoilla on runsaasti erilaisia android tv-laitteita, jotka tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden suoratoistaa sisältöä, käyttää sovelluksia ja selata internetiä television kautta.

Kaikki laitteet eivät kuitenkaan ole laadultaan tai tietoturvaltaan samalla tasolla.

– Erityisesti tuntemattomien valmistajien edullisissa android tv-laitteissa voi olla vakavia tietoturvaongelmia. Näissä laitteissa saattaa esiintyä haittaohjelmia tai puutteita päivitystuessa, mikä voi mahdollistaa laitteen käyttämisen luvattomassa tai jopa rikollisessa toiminnassa. Laitehankinnassa suosi tunnettuja ja luotettavaksi todettuja laitemerkkejä, jälleenmyyjiä ja verkkokauppoja, ohjeistaa tiedotteessa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola.

Maailmalla on raportoitu laitteista, jotka on hankittu edullisista verkkokaupoista ja joissa on ollut vakavia tietoturvaongelmia. Osassa laitteista on löytynyt haittaohjelmiin viittaavia ohjelmistoja, jotka ovat saattaneet sisältää ei-toivottuja toimintoja.

Laite saatetaan liittää osaksi saastuneiden laitteiden verkostoa eli bottiverkkoa, jota voidaan laitteiden omistajien tietämättä hyödyntää esimerkiksi haitallisen tietoliikenteen välittämiseen, tietomurron yrityksiin tai palvelunestohyökkäyksiin.

Edulliset ja tuntemattomien valmistajien laitteet saattavat myös jäädä ilman ohjelmistopäivityksiä, mikä kasvattaa riskiä tietoturvahaavoittuvuuksille. Tällaiset laitteet voivat vaarantaa paitsi yksityisyytesi myös kodin verkon tietoturvan, Traficom muistuttaa.

– Kun harkitset Android TV -laitteen hankintaa, suosi tunnettuja ja luotettavia valmistajia ja myyjiä. Vältä ostamista tuntemattomista tai epäilyttävistä verkkokaupoista, etenkin EU:n ulkopuolelta toimivista, viranomainen neuvoo.

EU:ssa toimivat myyjät noudattavat tiukempia tietosuoja- ja kuluttajansuojakäytäntöjä, ja niiltä ostetuissa laitteissa on paremmat mahdollisuudet saada tarvittavia päivityksiä ja tukea.

Huomioi Android TV -laitteen hankinnassa ja käytössä:

Varmista medialaitetta hankkiessasi, että se on asianmukaisesti sertifioitu ja suojattu. Tämän voi varmistaa avaamalla laitteella Google Play -kaupan.

Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa profiilikuvaketta. Valitse Asetukset.

Tarkista laitteen Play Protect ‐sertifiointi valitsemalla Tietoa.

Lataa Android TV -laitteellesi sovelluksia vain virallisista lähteistä, esimerkiksi Google Play -kaupasta.

Jos huomaat laitteellasi olevan haittaohjelman, kytke laite pois verkosta ja ota yhteyttä laitteen myyjään.