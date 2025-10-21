Ostitko lapsellesi tämän repun? Sisältää vaarallista ainetta

Lasten koulurepusta löytyi vaarallista ainetta, jonka vuoksi se poistetaan myynnistä. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Takaisinvedon syynä on se, että tuote sisältää ftalaattia yli sallitun määrän. Kyseessä oleva ftalaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

– Poista tuote käytöstä välittömästi. Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.

Takaisinvedettävän tuotteen vastuuyritys on sen maahantuoja Akowest Oy. Tuotetta on myyty heinäkuusta 2024 lähtien muun muassa K-citymarket-myymälöissä sekä K-ruoka.fi ja K-citymarket.fi -verkkokaupoissa. Maahantuojalta voi kysyä tarkempia lisätietoja sähköpostitse osoitteesta office(at)akowest.fi.

Takaisinvedettävän tuotteen viivakoodi on 5949043793928. Repun markkinointinimi on Barbie glitter -koulureppu.