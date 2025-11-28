Osaavia työntekijöitä ei löydy, yritykset jäävät tavoitteistaan

Jopa kolme neljästä yrityksistä jää liiketoimintatavoitteistaan kotimaan työmarkkinoiden osaajapulan takia, kertoo kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijayrityksen Remoten 2025 Global Workforce Report -kysely.

Tulokset kertovat, että kansainvälisen rekrytoinnin tarve kasvaa nopeasti, kun työnantajat etsivät kuumeisesti keinoja kotimaan työmarkkinoiden osaajapulan ratkaisemiseen. Kotimaan osaajapula on kansainvälisesti kasvun pullonkaula, sillä peräti 74 prosenttia työnantajista kertoo, että sopivien osaajien löytäminen paikallisesti on vaikeampaa kuin vuosi sitten.

Kansainvälisten rekrytointien tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa: 64 prosenttia rekrytoijista sanoo, että epäselvät tai ristiriitaiset paikalliset säädökset vaikeuttavat rekrytointia.

– Yritysten rekrytointikäytännöt ja kasvustrategiat ovat murroksessa. Kansainvälinen rekrytointi ei ole enää poikkeus, vaan välttämättömyys Jatkuva osaajapula ja vaikeudet löytää paikallista työvoimaa tekevät siitä yhä useammalle työnantajalle uuden normaalin, Remoten toimitusjohtaja ja perustaja Job van der Voort kiteyttää tiedotteessa.

Osaajapula on eri aloilla valtava ongelma. Lähes kolme neljästä (72 prosenttia) työnantajasta kertoo yrityksen jääneensä viimeisen vuoden aikana vähintään yhdestä suuresta liiketoimintatavoitteestaan osaajapulan takia.

– Moni yritys haluaa kasvaa vauhdilla ja on valmis investoimaan, mutta raha ei aina ratkaise oikeiden osaajien löytämisessä. Kyse on kohtaanto-ongelmasta: työnantajat eivät löydä osaajia, kun rekrytointia tehdään perinteisin keinoin kotimarkkinassa. Kohtaanto-ongelma käy myös kansantaloudelle kalliiksi, koska moni yritys jää kasvamatta niihin mittaluokkiin, joihin niillä olisi rahkeet yltää, van der Voort jatkaa.

Valtaosa työnantajista kertoo tarvitsevansa työntekijöitä kotimaansa ulkopuolelta, mutta rekrytointi kotimaassa koetaan selvästi vaivattomammaksi. Peräti 79 prosenttia vastaajista rekrytoisi ulkomailta nykyistä aktiivisemmin, jos prosessi olisi kotimaiseen rekrytointiin verrattuna matalariskisempi ja helpompi. Vain 23 prosenttia ei pidä kansainvälistä rekrytointia tällä hetkellä tarpeellisena.

Suurin este liittyy kuitenkin johtoportaaseen: 55 prosenttia vastaajista kertoo, että johto ei joko tunnista tarvetta kansainväliselle rekrytoinnille tai ei pidä sitä riittävän tärkeänä.

Kyselyyn vastasi 3 650 yritys- ja HR-päättäjää Britanniasta, Yhdysvalloista, Saksasta, Ranskasta, Alankomaista, Espanjasta, Australiasta ja Singaporesta.