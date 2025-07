Optikoiden osaaminen saadaan laajempaan käyttöön

Hallituksen päätös kumota terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 16. pykälä saa kiitosta Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:ltä.

Järjestön mukaan kyseessä on merkittävä uudistus, joka parantaa suomalaisten mahdollisuuksia päästä silmäterveyden ja silmätautien hoidon piiriin

– Tämä on historiallinen hetki. Vihdoin Suomi on samassa linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Pykälän kumoaminen on vaatinut vuosien työn ja yhteistyötä yli hallituskausien, Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvoston päätöksen myötä suomalaiset optikot voivat hyödyntää koko osaamisensa kansalaisten hyvän näkemisen ja silmäterveyden hyväksi. Pykälän kumoaminen helpottaa yli 1,5 miljoonan suomalaisen pääsyä silmälasien hankkimiseksi tai päivittämiseksi tarvitsemiinsa palveluihin. Samalla se alentaa kotitalouksien näönhuollon kustannuksia.

Rajoitusten poistuttua optikon tekemä näöntutkimus riittää silmälasimääräyksen saamiseen esimerkiksi alle 8-vuotiaille, perusterveille taittovirheestä kärsiville, silmäleikkauksessa käyneille tai ikääntymisen myötä alentuneesta näöntarkkuudesta kärsiville.

– Optikoiden osaaminen saadaan viimein täysimääräisesti käyttöön. Nyt asiakkaiden ei enää tarvitse miettiä, voiko optikko määrätä silmälasit – aina voi mennä ensin optikolle. Tarvittaessa optikko ohjaa asiakkaan aina silmälääkärille. Moniammatillinen yhteistyö vahvistuu entisestään, Tast sanoo.

Pykälän kumoaminen vapauttaa Näe ry:n arvion mukaan yksityissektorilta vuosittain arviolta 100 000–150 000 silmätautien erikoislääkärikäyntiä, jotka ovat aiemmin liittyneet silmälasien määräämiseen.

Tämä kapasiteetti voidaan järjestön mukaan nyt kohdentaa uudella tavalla, vaikkapa hyvinvointialueilla silmätautien hoitojonojen purkuun ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämiseen yksityissektorin avulla tarvetta vastaavasti.

– Päätös ei ainoastaan sujuvoita palvelua. Kyseessä on merkittävä askel kohti yhdenvertaisempaa ja tehokkaampaa silmäterveydenhuoltoa koko Suomessa, toteaa Tast.