”Opposition haastattelutunti” – Ylen vaalitentti saa rajua arvostelua

Eilen järjestetty Ylen viimeinen presidentinvaalitentti on saanut tiukkaa palautetta sosiaalisessa mediassa. Moni ihmettelee, miksi tentissä puhuttiin niin paljon taloudesta, hallituksen menosopeutustoimista sekä työmarkkinoista, jotka eivät ole presidentin alaa.

– Luulin katsovani Ylen tärkeintä presidentinvaalitenttiä, mutta taidan katsoa väärää ohjelmaa. Vielä ei ole puhuttu sanaakaan presidentin toimialaan kuuluvista asioista. Olisi hyvä kuulla mitä mieltä ehdokkaat ovat ulko-ja turvallisuuspolitiikasta, työministeri Arto Satonen (kok.) kommentoi X-alustalla.

Toimittaja ja kansanedustaja Susanne Päivärinta (kok.) pitää niin ikään aihevalintoja epäonnistuneina ja sanoo, ettei ole eläessään nähnyt vastaavaa.

– Arvojohtaja-aasinsillalla tätä Yleisradion ”tenttiä” ei voi selittää, hän toteaa.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund kertoo vaihtaneensa tentin ”jo vartin jälkeen Netflixiin”.

– Minusta on lähes vastuutonta, että kansalle annetaan kuva kaikkivoipaisesta poliittisesta johtajasta. Presidentti ei pelasta hyvinvointiyhteiskuntaa, ei talouttakaan, sanoo Grönlund.

Veikkauksen entinen johtaja ja aikanaan kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Jussi Isotalo katsoo, että kyseessä oli ”vaalikeskustelun irvikuva”.

– Tämä on opposition haastattelutunti. Munaus on Ylen, ei ehdokkaiden, hän kommentoi näkemäänsä.

– Edes Kekkonen ei pystyisi ratkaisemaan kaikkia noita kotimaan päivänpolitiikan asioita, joita nyt on käyty läpi, kirjoittaa puolestaan Finanssialan toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen on samaa mieltä:

– Nyt on mainittu jo Riikka Purra ja ruoan alvi. Tulee tulevalle presidentille haastavaa, kun ratkaisee kaikki Suomen ongelmat.

STTK:n pääekonomistin Patrizio Lainàn mielestä eiliseen tenttiin ei ollut syytä pettyä.

– Yleispoliittinen keskustelu oli oikein tervetullutta tässä kohtaa, kun kaikki ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on jo sanottu, eikä ehdokkaiden välillä kovin merkittäviä eroja. Nyt eroja löytyi, tulkitsee Lainà, jonka mukaan keskustelussa toimittaja myös haastoi ehdokkaita, mikä monessa muussa tentissä on ”loistanut poissaolollaan”.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kysyy X-alustalla, onko talous ”kiusallinen aihe kokoomuslaiselle ehdokkaalle”.

– Koskaan ennen en ole nähnyt näin monen kokoomuslaisen olevan pahoillaan siitä, että Suomessa keskustellaan taloudesta ja maan eurojen riittävyydestä.

Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski puolestaan näkee valitun tulokulman yllättävänä ja vaikeana ymmärtää.

– Pelkkää taloutta ja työmarkkinoita, hän toteaa.

Vuorineuvos Jorma Elorannan mukaan tentin saama kritiikki on perusteltua.

– Ylen politiikan toimitus haikaili Kekkosen ajan arvojohtajaa ja halusi rakentaa hallitus-oppositio-vastakkainasettelun, hän arvioi.

Kansanedustaja Ville Kauniston (kok.) mukaan on tärkeää, että Alexander Stubb maltillisesti muistutti keskustelussa presidentin tehtävistä.

– Oma pelkoni on, jos presidentinvaalit sekoitetaan hallitus/oppositio-väännöksi niin astutaan aikaan, jossa presidenttiä ohjataan julkisuudessa kansaa hajottavaksi, ei yhdistäväksi voimaksi, Kaunisto painottaa.

Meneillään oleva viimeinen presidenttitentti on vaalikeskustelun irvikuva, jossa kysymykset koskevat kaikkea muuta kuin presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Tämä on opposition haastatteltunti.

Munaus on #Yle n, ei ehdokkaitten.#presidentinvaalit2024

— Jussi Isotalo (@IsotaloJussi) January 25, 2024