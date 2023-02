”Oppositioksi naamioituminen on mielenkiintoinen strategia”

Yrittäjä ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Pauli Aalto-Setälä kiinnittää huomiota pääministerin ja SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin vaalien alla koventuneeseen retoriikkaan.

– Tämä oppositioksi naamioituminen on kyllä mielenkiintoinen strategia. Luotetaan siihen, ettei äänestäjät tiedä ketkä ovat hallituksessa?, Pauli Aalto-Setälä kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa Iltalehden pääkirjoitukseen Marinin vaalitaktiikasta. Kirjoituksessa kiinnitetään huomiota, että vaalien lähestyessä Marin on pyrkinyt ottamaan roolin ”punavihreän joukon” johtajana ja haastanut etenkin kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Kirjoituksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että Marin on vaalitenteissä tuonut esiin näkemyksiä, joiden tarkoituksena on selvästi äänien kalastelu vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjiltä. Tämä on tehty huolimatta siitä, että puolueet ovat tälläkin hetkellä SDP:n johtamassa hallituksessa.