Oppilas pahoinpiteli opettajan koulussa

Alle 15-vuotiaan koulun oppilaan epäillään pahoinpidelleen opettajan välitunnilla Nakkilassa. Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.
Epäilty väkivallanteko tapahtui Nakkilan yhteiskoululla maanantaina aamupäivällä. Pahoinpitelyssä ei alustavien tietojen mukaan käytetty apuvälineitä. Ensihoito kuljetti opettajan sairaalaan tarkastukseen.
Teon jälkeen epäilty poistui paikalta. Poliisi tavoitti hänet myöhemmin.
Poliisi tutkii tapausta nimikkeellä törkeä pahoinpitely. Epäillyn nuoren iän vuoksi poliisi ei aio kertoa asiasta enempää tietoa.
Nakkila on noin 4 900 asukkaan kunta. Se sijaitsee Satakunnassa Porin lähellä.