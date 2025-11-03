Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Nakkilan yhteiskoulu. Kuva on vuodelta 2020. WIKIMEDIA COMMONS/PAKANA-ERKKI, CC-BY-SA-4.0

Oppilas pahoinpiteli opettajan koulussa

Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä pahoinpitely.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Alle 15-vuotiaan koulun oppilaan epäillään pahoinpidelleen opettajan välitunnilla Nakkilassa. Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Epäilty väkivallanteko tapahtui Nakkilan yhteiskoululla maanantaina aamupäivällä. Pahoinpitelyssä ei alustavien tietojen mukaan käytetty apuvälineitä. Ensihoito kuljetti opettajan sairaalaan tarkastukseen.

Teon jälkeen epäilty poistui paikalta. Poliisi tavoitti hänet myöhemmin.

Poliisi tutkii tapausta nimikkeellä törkeä pahoinpitely. Epäillyn nuoren iän vuoksi poliisi ei aio kertoa asiasta enempää tietoa.

Nakkila on noin 4 900 asukkaan kunta. Se sijaitsee Satakunnassa Porin lähellä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
Feminismi

Suuri feminisaatio ja suomalaiset instituutiot

Suomalaisen Klubin jäsenyyspäätös herätti moraalisen raivon samalla, kun naisille suunnatut klubit ja verkostot kukoistavat, professori Jukka Savolainen huomauttaa näkökulmassaan.

03.11.2025 | 15:38
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)