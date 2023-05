OP:n verkkopankissa oli häiriö

OP:n verkkopankissa havaittiin häiriö tiistaina iltapäivällä.

Verkkosivujen vikailmoituksia keräävän Downdetector -sivuston saamien häiriöilmoitusten mukaan häiriö alkoi hieman ennen viittä iltapäivällä. Kello 17.30 mennessä sivustolle oli tehty 2 507 häiriöilmoitusta.

Häiriön vuoksi kirjautuminen pankkipalveluihin ei onnistunut. Ongelmia havaittiin niin verkkopankissa kuin mobiilitunnistautumisessa.

OP-ryhmän viestinnästä kerrottiin Verkkouutisille iltakuuden jälkeen, että vika on saatu korjattua ja palvelut toimivat jälleen normaalisti.

Pankki pahoittelee häiriöstä asiakkaille aiheutunutta haittaa.

OP:n palvelut toimivat jälleen normaalisti. Pahoittelemme häiriöstä asiakkaillemme aiheutunutta haittaa.

OP:s tjänster fungerar som vanligt igen. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter för våra kunder.

OP’s services have now returned back to normal. We apologise for any…

