Opiskelijat yleisen asumistuen saajista opintotuen asumislisän saajiksi

Opiskelijat ovat saaneet yleistä asumistukea syksystä 2017 alkaen. Vuoden 2025 elokuussa opiskelijat palaavat opintotuen asumislisän saajiksi.

Muutokset eivät koske oman tai puolisonsa lapsen kanssa asuvia. He voivat jatkossakin saada yleistä asumistukea.

Asumislisään siirtyvillä asumistuki päättyy heinäkuussa ja asumislisä voidaan myöntää aikaisintaan elokuusta alkaen. Asumislisää on haettava erikseen opintotuen muutosilmoituksella. Uudet opiskelijat hakevat asumislisää samalla kun muutakin opintotukea.

Asumislisää voivat saada opiskelijat, jotka asuvat vuokra- tai asumisoikeusasunnossa. Asumislisä on jatkossa 80 prosenttia vuokrasta tai käyttövastikkeesta. Sitä voi saada kuitenkin enintään 216, 248 tai 296 e/kk riippuen siitä, missä kunnassa opiskelija asuu.

Asumislisän saamiseen ja määrään vaikuttavat vain opiskelijan omat tulot. Muiden samassa asunnossa asuvien tulot eivät vaikuta asumislisän määrään tai saamiseen. Asumislisää voi saada, vaikka aiemmin ei ole voinut saada yleistä asumistukea esimerkiksi puolison tai kämppäkaverin tulojen vuoksi.

Opintotuen asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta toisin kuin yleistä asumistukea, jota on voinut saada ympäri vuoden.

Asumislisä yksinkertaistaa opiskelijoiden tukia mutta vähentää opiskelijoille maksettavan tuen määrää

Koska asumislisä on osa opintotukea, opiskelijan etuusasiointi Kelan kanssa helpottuu, kun kyse on vain yhden etuuden hakemisesta ja säännöistä. Opiskelijan tarvitsee huolehtia vain opintotuen tulorajoista, ja Kelaan on ilmoitettava vain opintotukeen vaikuttavista muutoksista.

Asumislisää samoin kuin muuta opintotukea voi saada vain opiskelukuukausilta. Tukikuukausia on vuodessa yleensä korkeakouluopinnoissa yhdeksän ja muissa opinnoissa kymmenen. Jos opiskelija ei saa kesäopintotukea, hän ei saa kesäkuukausilta myöskään asumislisää.

Opintotuen asumislisän saajia tulee olemaan lähes 200 000. Se on useita kymmeniä tuhansia enemmän kuin asumistuelta asumislisälle siirtyvien määrä.

– Asumislisää maksetaan siis useammalle, mutta tuen määrä on suurimmalla osalla aiempaa pienempi. Eli useammalle, mutta vähemmän, summaa Kelan opintotukiryhmän erikoissuunnittelija Ilpo Lahtinen.

Yksin vuokralla asuvan opiskelijan suurin mahdollinen asumistuki on 394 euroa kuukaudessa. Asumislisän enimmäismäärä on tätä selvästi pienempi.

Jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuva opiskelija saa opintotukea ja asumislisää yhdeksältä kuukaudelta vuodessa, hänen asumisen tukensa pienenee vuositasolla yli 2 000 euroa.

Vaikka asumisen tuki pieneneekin useimmilla, Lahtisen mukaan osa opiskelijoista kuitenkin hyötyy muutoksesta.

– Muutoksessa on myös voittajia. Asumislisää voivat saada esimerkiksi hyvätuloisen puolison tai kämppiksen kanssa asuvat. Asumislisää maksetaan myös aiempaa isotuloisemmille, koska opintotuen tulorajat ovat huomattavan paljon korkeammat kuin asumistuen tulorajat.