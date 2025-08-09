Oppimistulosten laskun myötä myös Opetushallitus ansaitsee kriittisen tarkastelun, kirjoittaa kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma. Kokoomusedustaja kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) leikkauslistan myötä keskusteluun noussutta Opetushallituksen asemaa viestipalvelu X:n kirjoituksessaan.

Purra esitti aikaisemmin tällä viikolla Opetushallituksen lakkauttamista osana 900 miljoonan euron sopeutustoimia ensi vuodelle. Lopullisista toimista päätetään hallituksen budjettiriihessä syyskuussa.

– Minunkin mielestäni opetushallitus ansaitsee kriittisen tarkastelun. Oppimistulokset ovat laskeneet vuosi vuodelta eikö Suomea enää pidetä samalla tavoin koulutuksen mallimaana kuin aiemmin. Miksi näin on ja mikä tässä on ollut opetushallituksen rooli, Kauma kirjoittaa X:ssä.

Kansanedustaja viittaa kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa julkaistuun analyysiin, jossa arvioidaan Opetushallituksen tehtäviä ja mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia. Opetushallituksen ja muiden vastaavien virastojen tehtäviä on syytä tarkastella nykyisen taloustilanteen valossa, Kauma linjaa.

– Vaikuttaa siltä, että jokainen poliitikko, joka kritisoi opetushallituksen roolia, leimautuu koulutuksen vastaiseksi. Minusta se on epä-älyllistä argumentointia. Suomen kurjassa taloustilanteessa on perusteltua käydä läpi kaikki vastaavat virastot. Tarvitaanko niitä enää vai ei?