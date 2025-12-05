OP-Pohjola varoittaa uudesta huijauksesta, rahasi voivat kadota hetkessä

Pankki- ja vakuutusryhmä OP-Pohjola varoittaa asiakkaitaan huijauspuheluista.

Ryhmä kertoo tiedotteessaan saaneensa asiakkailtaan lukuisia ilmoituksia huijauspuheluista, jotka ovat saapuneet ulkomaisista numeroista Puhelu alkaa nauhoitetulla turvallisuustiedotteella. Puhelussa kerrotaan luvattomista tilisiirroista tai luvattomasta kirjautumisesta tuntemattomalla laitteella.

OP-Pohjolan mukaan puheluita on saapunut myös suomalaisista numeroista. Nauhoitteessa puhutaan hyvää suomen kieltä ja puhelun väitetään tulevan OP-Pohjolan kyberturvallisuuden tai petostorjunnan yksiköstä. Nauhoitteella pyydetään valitsemaan esimerkiksi numero 0, jotta puhelu yhdistetään OP-Pohjolan kyberturvallisuus-, petostorjunta- tai turvallisuusosastolle.

Asiakkaita on pyydetty vahvistamaan henkilöllisyys tai puhelun aitous kertomalla OP:n käyttäjätunnus puhelun aikana. Tämän jälkeen huijari kertoo lähettävänsä puhelun varmistuksesta vahvistuksen OP-mobiiliin, mutta todellisuudessa mobiiliin saapuu vahvistuspyyntö huijarin kirjautumisesta op.fi-sivustolle. Tässä vaiheessa huijari pääsee sisään asiakkaan verkkopankkiin.

Asiakkaille saatetaan uskotella, joko että tilille on murtauduttu tuntemattomalla laitteella tai että tililtä ollaan samalla hetkellä tekemässä maksua ulkomaille. Joissain puheluissa väitetään, että asiakkaan nimissään ollaan ottamassa lainaa.

Huijari uskottelee esimerkiksi, että tilille tulee tehdä virusskannaus, että rahat tulee siirtää kiireellisesti ”turvatilille” vahvistamalla itse maksu tai luovuttamalla pankkitunnukset soittajalle. Todellisuudessa asiakas vahvistaa rikollisen tekemän maksun ja luovuttaa tunnuksensa rikollisen haltuun.

Eräs OP-Pohjolan asiakas kuvaili saamaansa huijauspuhelua seuraavalla tavalla:

”Ensin nauhoite kertoi, että ’Tämä on kiireellinen tietoturvailmoitus OP-pankilta’ ja että tililleni yritetään tunkeutua luvatta. Sen selvittämiseksi pyydettiin valitsemaan numero 0, jotta OP:n petostorjunnan tiimi voisi ottaa yhteyttä. Painoin numeroa 0 ja puhelu katkesi. Tämän jälkeen minulle soitettiin ja kerrottiin, että tililleni on murtauduttu ulkomailta käsin. Eivät osanneet kertoa paljonko rahaa on lähdössä tililtä, mutta halusivat käyttäjätunnuksen, jotta voivat tehdä tililleni virusskannauksen. Huijari kertoi, etteivät koskaan kysy PIN-koodia puhelussa. Minulle sanottiin, että jos he eivät saa tehtyä virusskannausta, tilini suljetaan 3–7 vuorokauden ajaksi ja että hekin voivat saada potkut.”