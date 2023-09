”Onnea vaan” – Venäläispoliitikon Suomi-uhkaukselle irvaillaan

Propagandisti Olga Skabajevan luotsaamassa Venäjän valtiollisen Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa puitiin venäläisten ajoneuvojen maahantulon kieltämistä.

Lähetyksessä vieraillut kansallismielinen poliitikko Aleksei Žuravljov suhtautui linjaukseen uhmakkaasti. Ensin Žuravljov listasi, ettei Suomi päästä maahan autoja tai ihmisiä Venäjältä.

– He sanovat jostain syystä, että et voi tulla maahan autolla, mutta he eivät ole sanoneet sanaakaan tankeista, hän jatkoi.

Duumassa Kremliä tukevaan niin sanottuun systeemiseen oppositioon kuuluvaa Rodina-puoluetta edustava Žuravljov totesi myös, että ”tähän suomalaiset valmistautuvat”.

Tankkiuhkailu on kirvoittanut sosiaalisessa mediassa lähinnä naureskelua. Useimmissa vastauksissa on viitattu alla näkyvään Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenkon X-somepalvelussa julkaisemaan videopätkään venäläisohjelmasta. Siinä Herastshenko toteaa, etteivät venäläiset näytä oppineen mitään historiasta.

Esimerkiksi Ulkopoliittsen instituutin tutkija Minna Ålander toivottaa ”onnea vaan” tankkien lähettämiseen Kaakkois-Suomeen.

– Joka ei osaa oikein päättää, onko se nestemäinen vai kiinteä (täynnä järviä ja maakaistaleita siellä täällä) tai Koillis-Suomeen, joka on pullollaan soita ja kivikkoja.

– Siellä on ihan syystä varsin vähän teitä.

Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki taas huomauttaa suomalaisten tunnetusta miinoituskyvystä.

Niin ikään UPI:ssa tutkijana toimiva Joel Linnainmäki taas sanoo, että Suomi ottaisi tankit mielellään pois venäläisten käsistä ja lähettäisi ne Ukrainaan osana seuraavaa sotilasapupakettia.

Iso osa Venäjän aiemmin Suomen rajalle sijoittamista maavoimien aktiivijoukoista on lähetetty viimeisen puolentoista vuoden aikana Ukrainan rintamalle. Joukkojen tiedetään myös kärsineen sodassa rankkoja tappioita, joiden tilkitsemisen on laskettu vievän jopa vuosia.

We'll be happy to take them off Russian hands and ship them all to Ukraine as a part of our next defence aid package. https://t.co/Ztp3zNYvsR

— Joel Linnainmäki (@Linnainmaki) September 20, 2023