Onko Ukrainan sota Venäjän kansan vai Vladimir Putinin sota?

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija Edward Hunter Christie arvioi, että Ukrainan sota on liian laajamittainen, jotta sitä voitaisiin kutsua vain tietyn regiimin eli hallinnon sodaksi.

– Siinä on mukana liikaa ihmisiä, satojatuhansia, vapaaehtoisia ja muita kuin vapaaehtoisia, jotka tottelevat liian helposti. Tämän lisäksi miljoonat ihmiset Venäjällä ilmiselvästi tukevat sotaa, tutkija tviittaa.

Hän viittaa venäläisen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovskin lausuntoon, jonka mukaan kyseessä olisi vain presidentti Vladimir Putinin ja hänen hallintonsa sota. Hodorkovskin mukaan Putin mielellään ylläpitää perätöntä mielikuvaa koko Venäjästä sodassa.

Edward Hunter Christien mukaan ukrainalaiset pitävät vihollisena Venäjää samoin kuin puolalaiset pitivät vihollisenaan Saksaa syyskuussa 1939. Venäjän koko valtiokoneisto on valjastettu nykyisen sodan tueksi.

– Ulkoministeriö ja koko diplomaattikunta, taloudelliset instituutiot, opetusministeriö ja koulujärjestelmä, opettajat, valtionmedia – he kaikki tukevat ja ylläpitävät Venäjän hyökkäyssotaa. Miljoonia aggression uskollisia palvelijoita. He ovat syyllisiä.

Tutkija muistuttaa, että suuri määrä nuoria miehiä on silti paennut maasta. Asevelvollisuusikäisistä on mobilisoitu suhteellisesti pienempi osa kuin toisessa maailmansodassa. Sadat tuhannet noudattavat silti hallinnon linjaa ilman vastarintaa.

– Joka päivä historian tuomio tulee raskaammaksi. Venäjän valtion jokainen uusi rikos tahraa samalla Venäjän kansakunnan kunniaa, Hunter Christie toteaa.

Hän kehottaa demokratioissa eläviä lopettamaan ajattelemasta, ettei asian korjaaminen olisi toisinajattelijoiden vastuulla.

– Hallinto on paikallaan ohjaamassa sotaa. Nyt on opposition aika toimia: tuhotkaa rikollinen hallinto ja lopettakaa sota. Se on heidän tehtävänsä, tutkija sanoo.

Our job, in the Free World, is not to pat Russian oppositionists on the back and say "it's not your fault". Enough of this. The regime is there & directing war. Now is the time for the opposition to act: destroy the criminal regime and stop the war.

That is their job.

— Edward Hunter Christie (@EHunterChristie) December 24, 2022