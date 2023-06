Onko Suomi enää pohjoismainen hyvinvoinnin yhteiskunta?

Arvomaailmaltamme olemme pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, mutta emme ole missään tärkeässä asiassa samalla tasolla kun muut pohjoismaat. Olemme ylläpitäneet hyvinvointia viimeiset 15 vuotta ottamalla velkaa. Valtionvelka oli 2009 64 miljardia euroa ja 2022 146 miljardia euroa. Neljä viimeistä vuotta velkaa on otettu yli 40 miljardia.

Olemme siis ylläpitäneet velkaa ottamalla hyvinvointia mihin meillä itse asiassa olisi ollut varaa. Julkinen talous pitää aina olla tasapainossa. Se on kestävää politiikkaa. Jos katsoo vähän lukuja ja verrataan vaikkapa Ruotsiin, Suomen BKT ei ole kasvanut 15 vuoteen. Ruotsin BKT on 53000/asukas, kun Suomessa 46000/asukas. Jos katsoo verotusta niin veroaste Ruotsissa on 41,5 prosenttia kun se Suomessa on 43,2 prosenttia. Jos katsoo tuloverotusta niin kaikissa tuloluokissa Ruotsin verotus on viisi prosenttia alempi. Jos mennään työllisyysasteeseen niin Ruotsin työllisyysaste on 77 prosenttia kun Suomen on 73,5 prosenttia. Kaikissa muissa pohjoismaissa työllisyysaste on Ruotsin tasolla.

Tärkein kaikista on kuitenkin velkaantumisaste. Ruotsin velka BKTstä on 32 prosenttia kun Suomen velkaantumisaste per BKT on 73 prosenttia ja on kasvamassa. Kun vertaa muihin pohjoismaihin me ollaan se köyhä pikkuserkku idässä. Ja ei tämä ole kenenkään muun syytä vaan itsemme aiheuttamaa.

Jos aidosti haluamme tulevaisuudessa olla pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, työllisyysasteen on nostettava reippaasti vaikka väkisin. Hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaate on, että kaikki työikäiset ja työkykyiset ihmiset elättävät itsensä työllä, ei sosiaaliturvalla. Kun aikanaan sanoin tämän ollessani Akavan puheenjohtaja nousi valtava myrsky. Ihmettelen – koska eikös tämä periaate ole oikea?

Toiseksi meidän pitää laittaa julkinen talous tasapainoon. Se tapahtuu taloutta kasvattamalla vahvemman markkinatalouden kautta mutta myös leikkaamalla pois sellaista joka ei ole hyvinvointiyhteiskunnan ydintä tai sellaiseen mihin ei ole varaa. Yhteiskuntaa ei voi rahoittaa velalla. Minusta on viimeiset hetket kääntää Suomen suunta. Laitan toiveeni tulevaan oikeistohallitukseen, että se muuttaa Suomen ja laittaa julkisen talouden tasapainoon.