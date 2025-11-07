”Onko Sanna Marinin tähti jäämässä tähdenlennoksi?”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kiinnittää blogissaan huomiota ex-pääministeri Sanna Marinin (sd.) kannatustulokseen Verkkouutisten perjantaiaamuna julkistamassa presidenttikyselyssä.

– Merkille pantavaa onkin se, että medioiden otsikoissa ja itse itsestä kirjoittaman ylistyskirjan myötä näkyvyyttä massiivisesti saanut Sanna Marin jää vain kahdeksan prosentin kannatukseen, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Marinin tähti on siis jäämässä kuitenkin siis vain tähdenlennoksi?, Heinonen pohtii.

Laskemistavasta riippuen Marinin kannatus kyselyssä on kahdeksan tai yhdeksän prosenttia. Vasemmistoliiton Li Andersson ja vihreiden Pekka Haavisto saivat niin ikään 8-9 prosentin kannatukset.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbia äänestäisi kyselyn mukaan toiselle presidenttikaudelle 43 (48) prosenttia äänestäjistä.

– Luku on käsittämättömän kova, sillä Taloustutkimus tarjosi vastaajille peräti 25 ehdokkaan listan eli todellista vaalitilannetta paljon pidemmän ehdokaslistan ja samoista puolueistakin useampia eli käytännössä näyttää selvältä, että tällä hetkellä Stubb valittaisiin presidentti Sauli Niinistön tapaan toisella kaudella suoraan ensimmäiseltä kierrokselta, Timo Heinonen kommentoi.

– Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtäväänsä vaikeassa ajassa ja paikassa kiitettävällä tavalla. On vaikea ajatella kuka muun suomalainen olisi voinut tehtävästä suoriutua edes lähellekään yhtä hyvin – paremmin ei kukaan. Ja tämä työ näkyy nyt ympäri maailman eli ei vain suorissa ja välittömissä luottamuksen suhteissa Yhdysvaltoihin ja suoraan sen presidentti Donald Trumpiin, vaan poikkeuksellisella tavalla myös Euroopassa ja myös kaikkialla mihin presidenttimme suuntaa.

