Onko painajaisista haittaa terveydelle?

Ennen vanhaan painajaisten uskottiin olevan demonisia ja kuluttavan niitä näkevien voimia. Nyt tutkijat ovat vastanneet kysymykseen siitä, onko ikävien unien näkeminen oikeasti haitaksi. Asiasta kertoo The Economist.

Lähes kaikki näkevät joskus painajaisia. 2-6 prosenttia väestöstä näkee niitä viikoittain tai useammin. Tutkijoiden mukaan painajaiset näyttävät vaikuttavan tämän vähemmistön terveyteen negatiivisesti.

On ymmärrettävää, että painajaiset kytkeytyvät terveyshaittoihin. Esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, skitsofrenian, traumaperäisen stressihäiriön ja jopa kroonisen kivun sivuvaikutuksina tulee usein myös painajaisia.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että myös moni muu sairaus kytkeytyy yllättävällä tavalla painajaisiin. Lontoon Imperial Collegen tutkija Abidemi Otaikun mukaan painajaiset saattavatkin varoittaa jopa dementian ja Parkinsonin taudin kaltaisista neurologisista sairauksista. Toisten tutkijoiden mukaan painajaisilla sekä sydän- ja verisuonisairauksilla ja autoimmuunisairauksilla saattaa olla yhteys.

Otaikun tuoreimman tutkimuksen mukaan jatkuvat painajaiset ennustavatkin ennenaikaista kuolemaa paremmin kuin tupakointi, lihavuus, huono ruokavalio tai liikkumattomuus.

Otaiku tutki tutkimuksessaan 180 000 aikuista ja 2 500 lasta, todeten, että viikoittain tai useammin painajaisia näkevillä oli kolminkertainen todennäköisyys kuolla ennen 70-vuotissyntympäiväänsä. 174:stä ennenaikaisesti kuolleesta 31 – lähes 18 prosenttia – näki painajaisia viikoittain tai useammin.

Painajaisten yhteydelle ennenaikaiseen kuolemaan löytyi tutkimuksessa myös ainakin osittainen syy.

Tutkimuksessa paljastui, että paljon painajaisia näkevien kromosomeissa oli merkkejä stressihormonien aiheuttamasta nopeutuneesta ikääntymisestä. Painajaisten taas tiedetään lisäävän näiden stressihormonien tuotantoa.

Otaiku uskoo, että tämä stressihormonien tuotanto on vastuussa ainakin 40 prosentista lisääntyneestä kuolleisuudesta. Toinen 60 prosenttia on kuitenkin vielä mysteeri.

Tutkimus osoittaa, että painajaisiin kannattaa kiinnittää huomiota – olivat ne sitten pahan olon aiheuttaja tai oire jostain pahemmasta.

Toisaalta ei ole aina helppoa selvittää, kummasta on kyse. Joskus painajaiset voivat olla molempia. Psykiatrisen häiriön laukaisemat pahat unet aiheuttavat stressiä, mikä taas pahentaa taustalla olevaa sairautta. Toisaalta esimerkiksi Parkinsonin taudissa sekä sydän- ja verisuonitaudeissa painajaisissa on aina kyse oireesta.

Seuraava askel on selvittää, miten painajaisia voisi hoitaa. Psykoterapia voi auttaa toisia, korkean verenpaineen hoitoon käytetty prazosin-lääke toisia. Edessä on kuitenkin vielä paljon tutkittavaa, ennen kuin öitä piinaaviin kauhuihin löytyy tehokkaita hoitomuotoja.