Onko lapsellasi tämä lelu? Varoitus tukehtumisen riskistä

Tiger-myymälöissä myyty lelu vedetään myynnistä turvallisuuspuutteiden takia, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Takaisinveto koskee Zebra-merkkistä Ksylofoni-lelua tuotenumerolla 3033045.
Tuotteen metalliosien kiinnitystapit voivat irrota, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.
Vika koskee kaikkia tuotteen eriä lokakuusta 2023 alkaen.
Tukes kehottaa poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.
