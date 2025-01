Onko kiinteistömarkkinoilla kupla? ”Toivottavasti olen väärässä”

Rahoitusasiantuntija ja kansanedustaja Martin Paasi (kok.) pohtii onko Suomen kiinteistömarkkinoilla kupla. Hän viittaa Ylen juttuun, jonka mukaan jo yhdeksän kiinteistörahastoa on keskeyttänyt tai rajoittanut asiakkaidensa lunastuksia. Tämä on tullut karuna yllätyksenä monelle, joka on luullut, että omat säästöt ovat saatavissa ulos rahastosta.

– Kiinteistörahastot ovat suljettuina lunastuksilta, koska kukaan ei saa kiinteistöjä myytyä tässä markkinatilanteessa. Rahastonhoitajat eivät myöskään halua ottaa lainaa lunastusten maksamiseksi, koska se ilmeisestikin olisi rahastoon jäävien osuudenomistajien kannalta kohtuutonta (liikaa vipua rahastoon), Paasi kirjoittaa X-alustalla.

Paaden mukaan yksi vaihtoehto olisi tietenkin alentaa rahaston omistamien kiinteistöjen hintaa tarpeeksi, että menevät kaupaksi.

– Tämä vaihtoehto ei varmastikaan miellytä edes lunastavia osuudenomistajia.

Hän jatkaa, että rahastonhoitajien täytyy tulkinnoissaan tasapainoilla väliaikaisen vaikeasti myytävien ja pysyvämmin halventuneiden markkinoiden ja toisaalta asiakkaiden lunastuspyyntöjen välillä.

– Väliaikaisiin tilanteisiin kiinteistörahastot voivat ottaa lainaa lunastusten maksamiseksi. Pysyvimmissä tilanteissa eivät.

– Kiinteistörahastoja on monenlaisia. Yhteistä lähes kaikille kuitenkin on, että nollakorkomarkkinoiden suomiin tuottoihin ei enää päästä, talous sakkaa eikä etätyö ota loppuakseen, Paasi toteaa.

Hänen mukaansa kysymys kuuluu, vastaavatko nykyiset kiinteistörahastojen arvostukset todellisuutta.

– Jos viimeisen 17 vuoden aikana Suomeen on investoitu lähinnä kallistuviin seiniin (eikä niinkään jalostavaan yritystoimintaan), nollakorkojen ja kansainvälisten kiinteistörahastojen kasvaneen kysynnän vauhdittamana, samalla kun Suomen talous on polkenut paikallaan, niin tuskin, Paasi arvelee.

Samaan aikaan tyhjillään seisovien liiketilojen vuokratasot eivät juurikaan ole alentuneet, koska tämä pakottaisi omistavat rahastot alaskirjauksiin.

– Parempi siis pitää vuokrapyynnit korkealla, kuin korjata rahastojen arvostuksia alas? Parempi sulkea rahastot lunastuksilta, kuin korjata rahastojen arvostuksia alas? Epävarmuuden verukkeella parempi olla korjaamatta rahastojen arvostuksia alas?

– Toivottavasti olen väärässä, Paasi päättää pohdintansa.

OP-ryhmä on yksi lunastukset keskeyttäneistä. OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Juha Takala sanoo Ylelle, että työtä jatketaan sen eteen, että rahastot, OP-Palvelukiinteistöt ja OP-Vuokratuotto, voitaisiin avata uudelleen mahdollisimman nopeasti.

– Jos merkintöjä ja lunastuksia ei olisi väliaikaisesti keskeytetty, rahastot olisivat saattaneet joutua myymään laadukkaita kiinteistösijoituksiaan pysähtyneillä markkinoilla käypää markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla. Tämä ei olisi ollut osuudenomistajien edun mukaista, Takala perustelee.