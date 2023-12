Onko itärajan aidasta mitään hyötyä? Kansanedustajat vastaavat

Hallitus on päättänyt rakentaa esteaitaa itärajalle. Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa kansanedustajilta Heikki Vestman (kok.), Antti Kaikkonen (kesk.) ja Mika Kari (sd.) kysytään, onko itärajan aidasta mitään hyötyä.

Toimittaja Sanna Ukkola toteaa, että esimerkiksi Puolan puolelle pääsee aidasta huolimatta yhä tuhansia ihmisiä vuosittain.

– Raja-aidan rakentamisesta on linjattu hallitusohjelmassa, eli sitä tullaan itärajalle rakentamaan, Heikki Vestman kertoo.

Aidan pituudesta ja rakentamisaikataulusta hänen mukaansa päätetään myöhemmin, kun arviot valmistuvat.

Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoo, että itärajan aitahanke käynnistettiin viime vaalikaudella. Tuolloin rajavartiolaitos esitti, että aitaa pitäisi rakentaa hieman yli 200 kilometriä.

– Arvio oli, että sillä pystyisi näitä keskeisimpiä alueita valvomaan. Ilmeisesti ei ole tarpeenkaan ihan jokaista metriä siellä aidata. Siellä on vesialueita, erämaa-alueita ja suoalueita melkoinen osa tuosta raja-alueesta, joten ne ovat helpommin valvottuja, Kaikkonen kertoo.

– Aita kyllä auttaa juuri tämän tyyppisen laittoman maahantulon valvonnassa, joten kiirehtisin tätä hanketta. Nyt vauhtia suunnitteluun, hän jatkaa.

Mika Kari sanoo, että aitaaminen on keino hidastaa maahantuloa.

– Se on tärkeä osa myös siinä, että rajavartiolaitos voi laittaa omat ja jossain vaiheessa niukatkin resurssit oikeisiin pisteisiin ja poissulkea sellaisa alueita, joissa riski rajan ylittämiseen on korkeampi. Aika iso osa tästä meidän 1340 kilometrin rajasta on järviä, lampia, soita ja tiettömien taipaleiden takana. Huojentavaa on tietenkin meille kaikille se, että joka ainoa metriä rajasta on tavalla tai toisella vartioitu, Kari toteaa.

