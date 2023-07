On aika uskoa (energia)markkinoihin

Energia on kaikkialla ympärillämme ja se muodostaa perustan kaikelle olemassa olevalle. Kaikki, mitä koemme ja havaitsemme, pohjautuu energiaan ja sen erilaisiin muotoihin – pienimmistä hiukkasista aina valtaviin tähtijärjestelmiin, energia on läsnä kaikessa.

Energian periaate pätee myös ihmisten ja teknologian maailmassa. Sähköenergia on elintärkeää nykyaikaisille yhteiskunnille, ja se mahdollistaa kaiken aina valaistuksesta ja liikenteestä tietokoneisiin ja viestintälaitteisiin. Lämpöenergia mahdollistaa elämämme kylmässä pohjolassa, jossa joetkin jäätyvät talvisin. Energiajärjestelmämme perustuvat energian oikea-aikaiseen tuottamiseen, siirtämiseen ja hyödyntämiseen, joiden toiminnasta taas vastaavat energiamarkkinoilla liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt.

Energia on olennainen osa ihmisen elämää, ja sen merkitys ulottuu paljon perustarpeiden tyydyttämistä pidemmälle. Energia on läsnä myös abstraktimmassa mielessä. Ajatukset, tunteet ja motiivit, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa, perustuvat myös energian ilmenemismuotoihin aivojen kemiallisissa ja sähköisissä prosesseissa. Energia antaa meille voiman ja kyvyn tehdä asioita, luoda uutta ja asettaa sekä saavuttaa tavoitteita – myös poliittisesti.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman, joka kattaa 243 sivua liitteineen, laatimiseen on käytetty merkittävästi energiaa eri muodoissa. Hallitusohjelman kirjaukset pyrkivät ohjaamaan energian tuotantoa, jakelua ja kulutusta vastaamaan Orpon hallituksen yhteiskunnallisia tavoitteita, tarpeita ja arvoja. Esimerkkeinä tästä ovat ydinenergialain uudistaminen, luvituksen helpottaminen, kotimaisen bioenergian käytön mahdollistaminen ja uuden energia- ja ilmastostrategian luominen. Hallitusohjelma on laaja-alainen ja kannustaa investointeihin, eikä sen laatimiseen käytetty energia mennyt harakoille.

Sana ”energia” esiintyy hallitusohjelmassa 102 kertaa. Siihen liittyvät termit, kuten ”sähkö” (104 kertaa), ”tuulivoima” (19 kertaa), ”ydinvoima” (9 kertaa), ”bioenergia” (5 kertaa), ”turve” (4 kertaa) ja ”lämpö” (2 kertaa), antavat yleiskuvan Orpon hallituksen energiapolitiikan painopisteistä.

Puhtaan energian Suomi -reformipöydän neuvottelijoiden ajatukset, tunteet ja motiivit näyttävät olleen vahvasti kytköksissä energiamurrokseen ja edellisen talven energiakriisiin, joissa sähkö oli ja on keskiössä. Samalla lämmitys, joka on myös yhteiskunnan kannalta tärkeä tekijä, on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Energia näyttelee merkittävää roolia hallitusohjelmassa. Tunnistamme jatkuvasti uusia kirjauksia, joiden vaikutuksia energia-ala joutuu pohtimaan monesta näkökulmasta. Kirjausten väliltä löytyy huomattaviakin ristiriitoja eikä poliittiselta ideologialta olla täysin vältytty. Myös Euroopan unionin sääntely vaikuttaa alaan yhä tiiviimmin. Euroopan komission seuraava työohjelma on jo valmistelussa, ja Suomen on pääministeri Orpon ja ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen johdolla harjoitettava ennakoivaa edunvalvontaa ja vaikuttamista myös tässä suhteessa.

Energia-alan sääntelyn määrä kasvaa ja samalla kasvaa riski markkinoiden tukahduttamisesta. Orpon hallitusohjelma ei hyvistä piirteistään huolimatta tee tässä suhteessa poikkeusta, vaikka painotus onkin selkeästi markkinatalousmyönteisempi kuin edeltävällä hallituksella.

Siksi lienee paikallaan muistuttaa työnsä aloittanutta hallitusta toimivien energiamarkkinoiden hyödyistä:

Kilpailu: Energiamarkkinat edistävät kilpailua tarjonnan ja kysynnän välillä, mikä kannustaa tehokkuuden parantamiseen, kustannusten alentamiseen ja innovaatioihin.

Valinnanvapaus: Energiamarkkinat tarjoavat kuluttajille vapauden ja vastuun valita itselleen sopivin energiaratkaisu.

Tehokkuus: Markkinat mahdollistavat energian tuottamisen, siirtämisen ja hyödyntämisen tehokkaasti ja taloudellisesti.

Investoinnit: Energiamarkkinat houkuttelevat investointeja, mikä edistää alan kehitystä ja teknologian edistymistä.

Joustavuus: Markkinat mahdollistavat joustavan reagoinnin energian tarpeeseen ja muuttuviin olosuhteisiin.

Kestävyys: Energiamarkkinoiden toimivuus ja kilpailu kannustavat kestävien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöön.

Energiamarkkinoiden toimivuus ja kilpailu kannustavat kestävien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöön. Taloudellinen vauraus ja elinvoima: Hyvin toimivat energiamarkkinat edistävät taloudellista vaurautta ja työllisyyttä yhteiskunnassa.

Energia on voimavara, joka antaa meille valtavan mahdollisuuden muokata tulevaisuuttamme. Poliittinen sääntely tarjoaa kehyksen, jonka avulla voimme ohjata energiaa vastaamaan yhteiskunnan tarpeita ja tavoitteita. Järkevä ja tasapainoinen poliittinen sääntely voi edistää kestävyyttä, oikeudenmukaisuutta ja taloudellista vaurautta koko yhteiskunnassa.

Liiallinen sääntely taas aiheuttaa markkinahäiriöitä, rajoittaa innovaatioita ja hidastaa energiamurrosta. Siksi tarvitaan harkittuja, teknologianeutraaleja ja tarkoituksenmukaisia poliittisia toimenpiteitä, jotka perustuvat kattavaan tietoon, sidosryhmien kuulemiseen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun.

Toimivat energiamarkkinat ovat mahdollistaneet kohtuuhintaisen sähkö- ja lämmitysenergian vuosikymmenten ajan – aina Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja energia-aseen käynnistämään energiakriisiin asti. Tästäkin kriisistä ollaan hyvää vauhtia pääsemässä yli yhtiöiden omilla toimenpiteillä ja markkinat löytävät kyllä uuden tasapainon.

Tämä on syytä pitää mielessä, kun Orpon hallitus käynnistää energia- ja ilmastostrategian luomisen, jalkauttaa lukuisia hallitusohjelmakirjauksiaan ja pohtii mahdollisiin tuleviin kriiseihin varautumista. Kaikki poliittisen sääntelytoimet, jotka kohdistuvat energiamarkkinoiden toimintaan, on tehtävä äärimmäisen tarkasti harkiten ja usko markkinoiden kykyyn tuottaa vakaa ja kuluttajien ja teollisuuden tarpeita parhaiten palveleva energiajärjejstelmä on syytä pitää mielessä.

Toivotan tuoreelle hallitukselle energistä kautta ja hyviä päätöksiä.